Sfera Ebbasta a Rock in Roma 2025

Sabato 19 luglio 2025, Sfera Ebbasta sarà a Roma, all’Ippodromo delle Capannelle: è lui il primo grande nome nel cartellone di Rock in Roma 2025.

I biglietti per la nuova data Rock in Roma - prodotta da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live - saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 14 di di mercoledì 17 luglio su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 14 di martedì 23 luglio.

Gli show estivi di Napoli e Roma vanno ad aggiungersi al già ricco calendario live del 2025. A partire dal prossimo marzo Sfera porterà la sua musica e tutto il suo mondo nei più importanti palazzetti italiani con il TOUR PALASPORT 2025, che proprio oggi fa registrare un nuovo sold out: tutto esaurito per la tappa romana del 12 marzo 2025 al Palazzo dello Sport.