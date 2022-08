Seychelles day - Arte musica danza food al museo orto botanico di Roma

Per la prima volta a Roma “Seychelles Day”, un evento imperdibile.

Dal 2 al 3 settembre 2022 al Museo Orto Botanico di Roma, potrete immergervi nelle tradizioni tipiche e uniche delle Seychelles.

Dal coinvolgente spettacolo musicale con danza- la loro musica tradizionale Sega e Moutya è stata riconosciuta dall’Unesco come patrimonio mondiale- alla mostra fotografica, unica nel ricreare la vita creola di Michel Denousse, alla immagini fotografiche dei luoghi paradisiaci delle Seychelles visti attraverso lo sguardo di Gene Jeannevol e Urny Mathiot , accompagnate da una prelibata degustazione creola con i suoi sapori unici.



“Seychelles Day”, dal 2 al 3 settembre



-Apertura mostra fotografica “To Cathc the Eden”, di Michel Dounusse ore 18,30-20,30.



-Apertura Esposizione fotografica di Gene Jeannevol. Ore 18,30- 20,30



-Spettacolo musicale con Jean Marc Volcy e il gruppo “Tipik”, musicisti e ballerine delle Seychelles. Per la prima volta a Roma. Ore 20,30



-Degustazioni tipica cucina creola



-Artigianato locale



fino al 14 settembre

a cura di Manuela Evangelista

-Mostra fotografica “To Cathc the Eden”, di Michel Dounusse. ore9,00-18,30 serra espositiva

-Mostra fotografica “Genuine” di Gene Jeannevol e Urny Mathiot. ore9,00-18,30 serra





Dal 2 al 3 settembre prezzo 14 euro compreso degustazion bevanda tipica creola





Info 389 5140270 - 335 253352

E-mail viagiusta@yahoo.it

Museo Orto Botanico di Roma, La Sapienza



Roma 00165