"Settimana della Memoria" alla Casa della Memoria e della Storia di Roma

La Casa della Memoria e della Storia, polo culturale multidisciplinare, frutto delle attività e della gestione delle associazioni, testimoni dirette dell'esperienza antifascista e democratica romana che portano avanti il loro lavoro di ricerca, documentazione, didattica e divulgazione storica, propone numerosi incontri in occasione della "Settimana Della Memoria 2023".

Fino al 1 febbraio, in collaborazione con le sue storiche associazioni che la animano fin dalla sua fondazione - Aned, Anei, Anpc, Anpi, Anppia, Circolo Gianni Bosio, Fiap e Irsifar - ospiterà eventi e iniziative per la rassegna #MemoriaGeneraFuturo2023.

Gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube di Biblioteche di Roma e sulla pagina Facebook di Casa della Memoria. Il programma completo delle iniziative è consultabile qui.

Memoria genera Futuro è un’iniziativa promossa da Roma Capitale , Assessorato alla Cultura, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con l’Istituzione Sistema Biblioteche di Roma Centri Culturali e le altre istituzioni del Tavolo tecnico per la produzione culturale contemporanea: Fondazione Musica per Roma Auditorium Parco della Musica - Roma, Azienda Speciale Palaexpo, Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Associazione Teatro di Roma -Teatro Nazionale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Hanno aderito inoltre: Ambasciata di Israele in Italia, UCEI - Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Comunità Ebraica di Roma Fondazione Museo della Shoah - Onlus, Fondazione Italia-Israele per la Cultura e le Arti, Goethe-Institut Rom, le Associazioni di Casa della Memoria e della Storia.

