Settimana del cervello: incontri e visite gratuite all'Istituto Neuroscienze Neomesia

Disturbi alimentari, dipendenza da videogiochi e internet, difficoltà a socializzare ma anche demenza, malattia di Alzheimer, disturbi cognitivi: mai come oggi il cervello e la psiche delle persone sono messe alla prova, sia da patologie degenerative, sempre più diffuse per l’allungamento della durata della vita, sia per l’essere continuamente bersagliate da stimoli esterni.

Una settimana di visite gratuite

Per diffondere la conoscenza di questi problemi e degli strumenti disponibili oggi per prevenirli e contrastarli l’Istituto Neuroscienze Neomesia del Gruppo Kos promuove un’intera settimana di visite gratuite, porte aperte alla struttura e incontri di divulgazione scientifica: l’iniziativa, dal titolo “Prenditi cura della tua mente”, si terrà da lunedì 13 a domenica 19 marzo a Roma e coinvolgerà psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, dietisti, nutrizionisti, terapisti occupazionali, neuropsichiatra infantile e tecnici della riabilitazione psichiatrica.

L’iniziativa si svolge in occasione della Brain Awareness Week, campagna internazionale che annualmente promuove la conoscenza e lo studio del cervello.

“La salute mentale - dichiara Fabiola Ferrentino, psichiatra e direttrice sanitaria dell’Istituto Neuroscienze Neomesia - è spesso trascurata dalle persone, anche per lo stigma sociale che purtroppo ancora accompagna le patologie che la riguardano. Eppure, oggi, soprattutto dopo la pandemia, il numero di persone che ha disturbi in questa sfera cresce. Abbiamo organizzato questa iniziativa per creare momenti in cui far conoscere queste tematiche. Speriamo che possano contribuire a far comprendere che è necessario porre attenzione al proprio equilibrio e stimolare il pubblico a riconoscere segnali di allarme e non esitare a rivolgersi a uno specialista che li possa supportare”.

Tra gli appuntamenti della settimana vi sono gli screening individuali gratuiti per demenza e disturbi cognitivi che si svolgeranno dalle 9 alle 17 martedì 14 marzo. Gli specialisti coinvolti offriranno un consulto per cogliere quei campanelli d’allarme poco visibili che possono essere utili per una diagnosi precoce. Sempre martedì 14 si terrà un incontro sulla Mindfulness, pratica basata su tecniche di meditazione per arrivare a un equilibrio psichico, che permetterà ai partecipanti non solo di ascoltare il contributo di esperti ma di sperimentare in prima persona alcuni esercizi.

Mercoledì 15, in occasione della Giornata del Fiocchetto lilla, iniziativa nazionale che si ripete ogni anno contro i disturbi alimentari, si terrà un incontro con psichiatri, nutrizionisti e dietisti per fare divulgazione circa questi temi. E poi nel palinsesto dell’evento vi sono anche un incontro su pugilato come mezzo per contrastare l’ansia, un momento di psico-educazione per i familiari dei pazienti affetti da demenza, incontri sulla dipendenza da videogiochi e internet, sulle capacità individuali di leadership e sui disturbi di socializzazione.

Per prenotazioni e informazioni: https://neomesia.com/settimana-del-cervello-2023

Il programma

Lunedì 13 marzo - dalle 15.00 alle 17.00 | Aula Rossa

PUGILATO TRA AMICI. UN PUGNO ALL’ANSIA

Incontro a cura di Roberto Felici, psichiatra e istruttore giovanile di pugilato (Federazione Pugilistica Italiana - Federazione Medico Sportiva Italiana)

Martedì 14 marzo - dalle 9.00 alle 17.00 | Studi medici

DEMENZA E I DISTURBI COGNITIVI

Screening individuali gratuiti a cura di Fabiola Ferrentino, psichiatra e direttrice sanitaria

Presentazione del nuovo Centro neurologico e dei percorsi di riabilitazione e potenziamento cognitivo

Martedì 14 marzo - dalle 11.00 alle 13.00 | Aula Rossa

MINDFULNESS E CERVELLO

Incontro a cura di Luca Senni, referente area Psicologia e psicoterapia, e di Flavia Romana Pinto, psicoterapeuta

Mercoledì 15 marzo - dalle 16.00 alle 18.00 | Aula Rossa

TRA MENTE E CORPO - Conoscere i disturbi alimentari per prevenirli - Giornata del Fiocchetto lilla

Incontro in collaborazione con Animenta, a cura di Aurora Caporossi, fondatrice di Animenta, Fabiola Ferrentino, psichiatra e direttrice sanitaria, Lucia Elisabetta Abate, dietista nutrizionista, e Giulia Graziano, dietista

Giovedì 16 marzo - dalle 16.00 alle 18.00 | Aula Rossa

NO PLACE LIKE HOME - Psico-educazione per i familiari dei pazienti affetti da demenza. Incontro in collaborazione con Anni Azzurri - KOS Group a cura di Lavinia Toussan, direttrice sanitaria Residenza Anni Azzurri Parco di Veio, Fabiola Ferrentino, psichiatra e direttrice sanitaria, Francesca Russo, tecnico di Riabilitazione psichiatrica, Mattia Molinari, tecnico di Riabilitazione psichiatrica e Erika Bachetti, terapista occupazionale

Venerdì 17 marzo - dalle 16.00 alle 18.00 | Aula Rossa

DISTURBI DELLA SOCIALIZZAZIONE: DALL’ETÀ EVOLUTIVA ALL’ETÀ ADULTA

Incontro in collaborazione con CREEA – Centro Riabilitativo età evolutiva adulta (Roma)

A cura di Raffaella Sambucci, responsabile Centro CREEA, Fabiola Ferrentino, psichiatra e direttrice sanitaria, Emanuele Pallotti, tecnico di Riabilitazione psichiatrica, e Roberta Bombardieri, neuropsichiatra infantile

Sabato 18 marzo - dalle 10.00 alle 13.00 | Aula Rossa

FARE LA DIFFERENZA. BENESSERE NEL MONDO DEL LAVORO

La scienza del Followership e della Leadership

Incontro a cura di Simone Capobianchi, tecnico della Riabilitazione psichiatrica

Domenica 19 marzo - dalle 10.30 alle 12.30 | Aula Rossa

DIPENDENZA DA INTERNET E DAI VIDEOGIOCHI. SVILUPPO E IMPATTO SULLA REALTÀ

Incontro a cura di Giulia Quaranta e di Luca Marchegiani, psicologi e psicoterapeuti