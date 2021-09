73esima edizione del Settembre Tiburtino a Tivoli

Un programma ricco di appuntamenti quello della 73esima edizione della manifestazione, che spazierà dalla pittura alla musica, dall’enogastronomia con sagre e degustazioni in rioni e quartieri della città alla letteratura, e molto altro. Si parte già da giovedì 2 settembre con alcuni eventi, ma la manifestazione entra nel vivo a partire da sabato 4 settembre, per protrarsi poi sino a domenica 10 ottobre.

La festa del “Settembre tiburtino” nasce per festeggiare l’estate che si avvicina alla sua fine e salutare l’autunno, anch’esso stagione ricca di stimoli e suggestioni, promuovendo le tradizioni locali e gustando la bontà dell’uva pizzutello da tavola, tra i prodotti tipici di Tivoli più noti e apprezzati in Italia, inserita recentemente nell’elenco dei “prodotti a origine comune” (Deco) redatto da Anci Lazio.

La prima settimana del “Settembre tiburtino” sarà contraddistinta dalla musica, grazie alla presenza in città del “Cantagiro”, il concorso canoro nato nel 1962 che quest’anno ha scelto Tivoli per le serate delle finalissime (sabato 4 e domenica 5 settembre) nello splendido scenario dell’antico anfiteatro di Bleso. Si continua con la Sagra del Pizzutello, sabato 11 e domenica 12 settembre. E sempre domenica il mercatino dell’artigianato a Piazza Trani. Il fine settimane successivo, il 18 e 19 settembre è in programma la Sagra della pizzetta fritta. Sabato 25 è in programma la Sagra della Fettina panata, con stand in Piazza Trani. La Festa della Birra e sagra Amatriciana farà tappa venerdì 24 e sabato 25 settembre a Tivoli Terme, e dall’8 al 9 ottobre a Villa Adriana Parco Malala. A chiudere gli eventi di questa edizione sarà domenica 10 ottobre a piazza Garibaldi, l’esposizione di Auto d’Epoca.

“Ringrazio tutti coloro che con grande dedizione, e non senza fatica, hanno portato a conclusione anche per quest’anno una manifestazione che cerca di dare una voce alle più svariate realtà culturali della città, e che permetterà a tutti noi di godere per oltre un mese di cultura e di svago. La manifestazione porterà anche un po’ di ossigeno ai nostri commercianti, che hanno subìto per molti mesi le chiusure imposte dal Governo contro la diffusione del nuovo coronavirus. Nonostante tutto, non si sono mai scoraggiati. Un ringraziamento sentito lo rivolgo all’Unione dei commercianti di Tivoli, che si è messa a disposizione per sostenere nel concreto la realizzazione di molti degli eventi in programma” ha commentato il sindaco Giuseppe Proietti.

“Associazioni e operatori culturali e turistici hanno proposto eventi per tutti i gusti: le feste per i bambini, l’Archeomercato, le passeggiate nei pergolati di pizzutello, l’inaugurazione dei percorsi piranesiani – a cura dell’ufficio cultura del Comune di Tivoli -, il restauro del monumento ai caduti ai giardini Garibaldi – a cura dell’ufficio Cultura e dell’assessorato ai Lavori pubblici -, la notte dei calici, l’immancabile sagra del pizzutello e diverse altre feste enogastronimiche, spettacoli teatrali, e tanto tanto altro”, ha dichiarato la consigliera Irene Timperi.