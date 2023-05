Seth Troxler, Bradley Zero e Ageless per Behave all’Eur social park

Behave annuncia la line-up del suo primo appuntamento con l’icona mondiale della musica elettronica Seth Troxler, che sarà accompagnato dal talentuoso artista britannico Bradley Zero e dal duo romano degli Ageless.

Il 16 giugno nella splendida cornice dell’Eur Social Park il nuovo format lancia un evento all’insegna della musica elettronica contemporanea, della sostenibilità e inclusività. Una line-up che ricalca la visione incarnata dal progetto Behave che prevede un evento eticamente critico e consapevole, costruita su una concezione musicale e culturale precisa. Il primo appuntamento di Behave mostra il disegno musicale che unisce Detroit a Roma, passando per Ibiza e Londra. Behave si pone come format aperto e inclusivo che pone l’accento sulla commistione di generi e culture all’interno del cuore verde dell’Eur, unendo Roma al mondo attraverso la musica elettronica. Seth Troxler ha iniziato la sua carriera nella scena di Detroit, città leggendaria per la sua eredità musicale e per i movimenti generati globalmente.

Affermatosi come artista poliedrico, in grado di creare esperienze uniche e coinvolgenti attraverso la sua musica. Attraverso una visione artistica innovativa e una selezione musicale che abbraccia una vasta gamma di generi, Seth Troxler è capace di unire il giudizio di critica e pubblico, elevando i suoi dj-set a viaggi culturali e iconici. Remix e tracce a suo nome hanno visto luce su un numero impressionante di etichette, tra cui Spectral, Wagon Repair, Crosstown Rebels, Bpitch Control e Adults Only. Star della cultura del clubbing il suo nome è legato ai migliori party di Ibiza. A calcare il palco dell’Eur Social Club vi sarà anche il talento della nuova generazione britannica Bradley Zero, il cui vero nome è Bradley Balogun. Fondatore dell’etichetta "Rhythm Section International" (RS INTL), Bradley Zero è un dj la cui selezione musicale si caratterizza la fusione di suoni provenienti da diverse culture e stili musicali, che spaziano dalla musica afrobeat e afro-house alla disco, al jazz e alla techno.

Noto anche per la sua serie radiofonica "Rhythm Section Radio", trasmessa sulla stazione radio NTS, in cui condivide la sua vasta conoscenza musicale e presenta nuovi brani e artisti, Bradley Zero è considerato il più importante innovatore nella scena musicale underground, grazie alla sua passione per la scoperta di nuovi talenti e alla sua capacità di creare una connessione tra generi musicali diversi. Il primo appuntamento di Behave sarà aperto dal giovane duo romano degli Ageless che in poco tempo sta portando il suono di Roma nel mondo della grande elettronica. Una serata inclusiva e dirompente con al centro la grande e alta musica elettronica in un parco tra architettura razionalista e verde