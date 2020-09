"Sete de Setembro": churrasco e caipirinha per la Festa d'indipendenza del Brasile

Reserva restaurante celebra la Festa d'Indipendenza del Brasile con un evento speciale: "Sete de Setembro - Dia da Independência". A partire dalle 18 fino a chiusura churrasco e caipirinha.

Un modo per omaggiare la cultura brasiliana e dedicare, nel loro giorno di indipendenza, una serata "in churrascaria". Musica, danze, colori e la nostra selezione di carne alla griglia.

Chef Paulo Ricardo Aires realizzera ogni marinatura per la successiva tradizionale sfilata delle spade, con le quali si cuoceranno e serviranno i vari tagli di carne.

Ad ogni partecipante verrà dato un gettone (verde/rosso) per comunicare al mastro di spada chi gradisce la portata e chi no. La carne verrà servita senza sosta finché tutti i gettoni non diventeranno rossi.

Il tutto accompagnato dalla carta di Caipirinha di Maurizio Musu, e i suoi drink in parnership con Leblon, e dalla birra Brahma, tra le più amate in Brasile.

Il menù della serata

- Pão de Queijo

- Pão de Alho

- Dadinho de Tapioca

*Carnes no esperto - Carni alla Griglia

- Picanha (Taglio Manzo)

- Alcatra (Taglio di Manzo)

- Coxa de Frango (Coscia di Pollo)

- Linguiça (Salsiccia)

- Peru com Bacon (Tacchino e Guanciale)

*Acompanhamentos - Contorni

- Feijão - Fagioli

- Salada Russa

- Farofa

- Vinagrete

- Batata ao Forno

- Arroz Branco (Riso Bianco)

*Sobremesa - Dolci

- Abacaxi Assado com Açúcar e Canela (Ananas al Forno con Zucchero e Cannella)

- Brigadeiro de Chocolate (Mini Tartufo al Cioccolato)

65€ bevande escluse

COCKTAIL LIST - 12€ a drink

- Caipirina do Brasil (la tradizione)

- Caipirina do Reserva (alla maniera di Reserva, con frutta fresca)

- Caipirina do Santos (con birra)

La prenotazione è obbligatoria.