Setak in concerto al Monk con "Canzoni a fondo perduto"

Dopo i sold out di Milano e Bologna, arriva a Roma Canzoni a fondo perduto, il tour invernale del cantautore abruzzese Setak. Appuntamento sul palco del Monk domenica 12 marzo, alle ore 12, per un evento da non perdere.



In questo viaggio caratterizzato dalla sua inconfondibile cifra stilistica fatta di sintesi musicale tra diversi suoni e ritmi provenienti da tutto il mondo, Setak proporrà i brani dei suoi due album, Alestalé (2021) e Blusanza (2019), ovvero blues e transumanza, sentimento e appartenenza, insieme a qualche anticipazione del nuovo album.



Canzoni che ci riportano uno spaccato dei nostri giorni e che raccontano di relazioni, di riscatto sociale e tradizione, di capri espiatori e inutili violenze. Ballate di intensa introspezione interiore che Setak riempie con la sua voce piena e riconoscibile, quasi sussurrata.



Un progetto unico quello messo a punto da Nicola Pomponi e dal suo produttore Fabrizio Cesare, che unisce l’abruzzese a suoni internazionali, donando una nuova veste al dialetto svuotandolo completamente dal folklore che solitamente lo contraddistingue. Un’operazione fatta - forse - solo da alcuni dei grandi maestri che tanto amiamo.



"Porterò in giro per l’Italia le canzoni dei miei due album accompagnate da qualche inedito del prossimo disco che uscirà nel 2023 – dice Setak. Sul palco del Monk, saliranno con me, Nazareno Pomponi, Fabrizio Cesare, Alessandro Trabace e Valerio Pompei. Un concerto in matinée che sarà una festa. Vi aspettiamo".



Le date del tour, in continuo aggiornamento:



Febbraio

Giovedì 23 – Germi - Milano

Sabato 25 - Gallery16 - Bologna



Marzo

Sabato 4 - Spazio Porto -Taranto

Venerdì 10 - Beer-sheeva - Rieti

Domenica 12 - Monk - Roma (ore 12)

Giovedì 16 - Sala Vanni - Firenze

Sabato 18 - The Cage – Livorno

Giovedì 23 – Open Factory - Torino

Venerdì 24 - Piroka - Toscolano Maderno (Bs)

Sabato 25 - Gate517 - Schio (vi)



Aprile

Sabato 1 - Auditorium Novecento - Napoli

Venerdì 14 - Setak nei Teatri -Auditorium Renzo Piano - L’Aquila

Sabato 15 - Setak nei Teatri - Teatro comunale - Atri (Te)

Chi è Setak

Setak, pseudonimo di Nicola Pomponi, è un chitarrista e cantautore abruzzese. Lo pseudonimo è un riferimento al soprannome della sua famiglia “lu setacciar”.



Nel corso della sua carriera ha alternato l’attività di session man (Fiorella Mannoia, Noemi, Mimmo Locasciulli, Donatella Rettore, Tommaso Paradiso) a quella di cantautore.



Nel 2019 esce il suo primo disco solista “Blusanza” interamente cantato in lingua abruzzese ma dalle sonorità internazionali, accolto molto favorevolmente dal pubblico e dalla critica. Il disco vince il “Premio Loano” come miglior disco categoria under 35, è nella cinquina delle “Targhe Tenco” e finalista al Premio Parodi dove riceve il premio per la "migliore reinterpretazione di un brano di Andrea Parodi".



Il meltin-pot delle diverse influenze musicali che caratterizzano il suo stile compositivo lo rendono fin da subito una delle realtà più originali in circolazione.



Il secondo album, Alestalé, è uscito il 13 maggio 2021 ed è stato anticipato da "Quanda sj ‘fforte” e “Coramare”, cantata a due voci insieme a Francesco Di Bella e con Fabrizio Bosso alla tromba. Anche questo nuovo lavoro (che vede protagonista anche Mimmo Locasciulli nel brano Lu juste arvè) entra nella cinquina delle Targhe Tenco 2021 come ‘Miglior album in dialetto’. Setak è stato ospite del Premio Tenco 2021 al Teatro Ariston di Sanremo.



Setak e Fabrizio Cesare hanno composto le musiche originali della colonna sonora di War, la guerra desiderata, il nuovo film di Gianni Zanasi presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2022.