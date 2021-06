Set dressing da favola: workshop per bambini e famiglie a Cinecittà

All'interno della rassegna culturale estiva "Alla Luce dell'estate" in programma da giugno a settembre agli Studi di Cinecittà, non mancano gli appuntamenti per le famiglie con bambini.

Dal 3 al 31 luglio alle 11 in programma il workshop per bambini e famiglie da titolo "Set dressing da favola".

Un divertente laboratorio all’aria aperta permetterà ai ragazzi di trasformarsi in arredatori di set e giocare con bizzarri oggetti di scena. A partire dagli elementi scenografici del film Pinocchio, dalle statue dell’antica Roma e dalla misteriosa Venusia, tutti presenti nel parco di Cinecittà, i partecipanti potranno creare originali ambientazioni da film con colori e collage.

Qui il programma completo di Alla Luce dell'estate.

Foto da Facebook @cinecittasimostra

