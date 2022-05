Sesso zen remix, spettacolo di Jacopo Fo

Grande attesa per lo spettacolo di Jacopo Fo “Sesso zen remix” che si terrà a Roma all’interno di Eirenefest, il Festival del libro per la pace e la nonviolenza a San Lorenzo.

Sabato sera 4 giugno, alle ore 21 presso il Giardino del Verano Spazio Bertha Kinsky Von Suttner Jacopo Fo si esibirà nello spettacolo prodotto da C.T.F.R. – Compagnia teatrale Fo Rame e dedicato all’Associazione Nazionale Vittime dell’Uranio Impoverito, associazione che condividerà uno stand al festival con la Fondazione Rame-Fo.

Tra presentazioni di libri, conferenze, tavole rotonde, performance teatrali, seminari, workshop, mostre di foto e manifesti sono 130 gli eventi che caratterizzeranno il primo festival del libro per la pace e la nonviolenza che si svolgerà a Roma, nel quartiere San Lorenzo, dal 2 al 5 giugno prossimi. Il programma completo del festival è consultabile a: https://www.eirenefest.it/programma-festival/

L’autore Jacopo Fo prende ispirazione dai suoi spettacoli “Lo zen e l’arte di fare l’amore” e “Calzini sul comò, ti amo ma non li trovo” per dare vita a un nuovo testo esilarante che prende il nome di “Sesso zen remix”. Uno spettacolo su come far impazzire le donne a letto (e gli uomini in piedi), su come si fa dalla A alla Z, su come funzionano le nuove posizioni amatorie e le antichissime tecniche tantriche. Farlo nella posizione del gatto, in quella del topo e in quella del gatto e del topo. Uno spettacolo che dà risposte a molte domande: Dov’è la clitoride? Dov’è il punto G? Dov’è che piace di più agli uomini? Ma darà anche soluzioni su come rispondere alle tipiche domande a trabocchetto fatte dalle donne, tipo: “Ti sembro ingrassata?” Non sono domande, sono pistolettate alla schiena. Qualunque risposta dia l’uomo è sbagliata.

Jacopo Fo dichiara: “Sento di poter affrontare il tema dei rapporti tra uomini e donne, di fronte a una platea, solo perché, modestamente, nel settore patimenti amorosi strazianti, notti insonni, eiaculazione precoce, sono un’autorità internazionale.” Questo comunque è uno spettacolo ottimista, che parla di amore e sesso, di sesso e amore, e di rapporti tra uomo e donna e di soluzioni e di problemi, non ci possono essere soluzioni senza problemi.

Imperdibile.