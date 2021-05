Sesso, Amore e altri Impicci al Teatro de' Servi

Si torna, finalmente, al teatro dal vivo. E tra gli spettacoli in programma a Roma c'è anche Sesso, Amore e altri Impicci di Alexandra Filotei e Mimmo Strati, che va in scena al Teatro de' Servi dal 28 al 30 maggio.

Filotei e Strati interpretano una giovane coppia.Si sono appena conosciuti, forse faranno l’amore, oppure litigheranno, magari si scambieranno delle confidenze, qualche volta troppe. Sul palcoscenico del Teatro De Servi vanno in scena situazioni comuni o assurde, sempre sul punto di esplodere in una risata e che potrete guardare da dietro uno spioncino . In poche parole: gli impicci in amore non capitano solo a voi!

Tutte le informazioni su biglietti e orari

Lo spettacolo Sesso, Amore e altri Impicci di Alexandra Filotei e Mimmo Strati al Teatro de' Servi, va in scena venerdì 28 maggio alle 20, sabato 29 maggio alle 20 e domenica 30 maggio con lo spettacolo pomeridiano alle 17:30.

E' possibile acquistare il biglietto posto unico al prezzo scontato di 10,80 euro invece di 18 euro su Shop Today.

Clicca qui per acquistare ora i biglietti scontati del 40%. Il numero dei posti è limitato.

