Sessantotto Village 2023: 10 anni al Parco Talenti

Quest’anno il “Sessantotto Village” compie 10 anni! Tutto pronto per festeggiare la prima decade dell’ormai storica manifestazione culturale e di spettacolo di Parco Talenti. Quasi tre mesi, dal 7 giugno al 3 settembre, di eventi, spettacoli, concerti e appuntamenti per grandi e piccoli, sempre totalmente gratuiti.

Sessantotto Village estate 2023

Cuore pulsante dell’estate romana di Montesacro, il “Sessantotto Village” ha ospitato, dal 2013 a oggi, oltre 460 eventi e spettacoli, e coinvolto oltre 300.000 persone, rivelandosi una prolifica fucina di artisti: una vera e propria Generaz10ne di talenti! Protagonista indiscussa del Sessantotto Village sarà come sempre senza dubbio la musica, ma la decima edizione vede tante novità, che la renderanno imperdibile.

Prima tra tutti, l’ingresso di Radio Radio in qualità di radio ufficiale, e la conduzione di molti appuntamenti di una delle sue voci storiche Stefano Raucci, che porta Parco Talenti “on air”, con dirette esclusive e contenuti live mai visti prima. Anche il mondo della comicità sbarca alla manifestazione con Zelig open mic, le sue due serate di semifinali (14 e 15 giugno) e la finale (5 luglio) in cui 12 giovani comici emergenti di Roma si sfideranno per accedere alla finale di Zelig Cabaret a Milano.

A condurre saranno Dado e Stefano Raucci, mentre saranno ospiti l’autore Alessio Tagliento ed il direttore artistico Giancarlo Bozzo. Il “Sessantotto Village” 2023 ospiterà non solo le più amate coverband in circolazione, ma anche nuovi talent live, quali “Talenti si nasce” e “Italian dal Vivo Talent 2023”, per offrire a giovani realta? artistiche italiane la possibilita? di esibirsi su grandi palchi e farsi conoscere dal pubblico.

La decima edizione

La decima edizione non tralascia niente e nessuno. Ai “Talenti dello sport” vengono dedicate diverse serate in cui ex sportivi di grande fama e scuole calcio del Municipio si confronteranno sul tema dei valori dello sport. E ancora, grande spazio alla cultura con presentazioni di libri, creazione di una piccola Biblioteca del Sessantotto, proiezioni cinematografiche a tema “La Storia del rock”, cinema per bambini, laboratori didattici musicali a cura della scuola di musica "Musica Incontro", e "Tramonti d'Arte" un format di serate interetniche tra spettacoli di poesia, danza, arte, teatro, musica classica. Il tutto condito dalla vastissima area ristoro, per accompagnare con le bevande e i piatti preferiti dal pubblico i pomeriggi e le serate dell’estate 2023. Il programma completo e tutti gli aggiornamenti saranno disponibili e consultabili sul sito www.sessantottovillage.it e sui canali social Facebook e Instagram del “Sessantotto Village”.