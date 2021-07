Sergio Viglianese, lo spettacolo nei palazzi Ater di Lamaro

Sergio Viglianese, è tra i protagonisti della rassegna "Affacciati alla finestra" organizzata nei cortili dei palazzi Ater nel mese di luglio. Lo spettacolo del comico andrà in scena lunedì 12 luglio, alle 21, a Lamaro.

Il comico autore e scrittore, lega la sua carriera a tutte le più fortunate trasmissioni TV, da Zelig a centinaia di apparizioni in RAI e Mediaset. Uno dei suoi personaggi di maggior successo, il meccanico Gaspare, con li suo gesto delle 500 euro, è rimasto fisso nell’immaginario collettivo del pubblico.

Per lui dire: "Fattura!” equivale a bestemmiare, ma sul lavoro non sbaglia mai, anche perché i lavori li fa tutti Mario!!

Mario è il ragazzo di bottega e lavora praticamente gratis, :”..tanto prende già la pensione che je frega!!” - infatti chiamarlo “ragazzo” è inesatto, ha più di ottant’anni!!

Gaspare fa soltanto le “diagnosi” e state pur certi che un difetto ve lo troverà!! In particolar modo è insospettito da quel rumorino metallico che fa: “sticche ticheteche, ticche ticheteche” quasi come una macarena. Portategli qualsiasi macchina con qualsiasi difetto tanto come dice lui :”so cinquecentomila lire!!!!!! A già.. volete er conto in euro.. e allora sò cinquecento Euro!!”.



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...