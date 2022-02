Sergio Caputo all’Auditorium Parco della Musica

Dopo qualche anno di pausa, Sergio Caputo fa ritorno all’Auditorium Parco della Musica di Roma, un luogo a lui molto caro che gli ha sempre dato grandi soddisfazioni.??Tornare a suonare nella sua città di origine, dopo aver vissuto e lavorato a lungo in California ed ora in Francia, è sempre una grande emozione – che il suo pubblico vecchio e nuovo non manca mai di ricambiare.



In una veste pop-jazz di grande impatto, il cantautore e chitarrista romano si presenta con la forza del suo repertorio fatto di brani storici che hanno fatto epoca, alcune rarità e anche nuovi classici, il tutto con la freschezza e lo stile inconfondibile di un artista che non ha mai smesso di sperimentare pur rimanendo se stesso.??Il concerto sarà quindi un vero e proprio viaggio nella musica di Sergio Caputo, attraverso strade conosciute, ma anche con svolte sorprendenti di improvvisazione.??Per gli amanti del jazz, e anche del pop.???O come ama definirlo lui, “POP-JAZZ”.



Con?Sergio Caputo?alla chitarra e voce,?Fabiola Torresi?al basso e voce, e?Alessandro Marzi?a batteria, voce - e spesso al piano - il?Sergio Caputo Trio?è un trio vocale e strumentale che costituisce il nuovo progetto di Sergio Caputo. Una formazione pop-jazz unica nel suo genere, capace di creare un ensemble di grande forza. Il Sergio Caputo Trio ha al suo attivo una storia di club storici e teatri di prestigio, un progetto musicale solido e ben delineato che si propone di durare nel tempo.