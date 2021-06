Sergio Cammariere all'Auditorium Parco della Musica

Sergio Cammariere torna in concerto all’Auditorium Parco della Musica, per un’esperienza coinvolgente e magica, capace di incantare il pubblico.

La sua musica d’autore e il suo pianismo ricercato regaleranno alla platea un forte piacere emozionale, un viaggio coinvolgente nelle sonorità più raffinate e intense in cui l’artista esprime una forte personalità, tra note jazz, ritmo e canzoni. Una serata unica, per ritrovare il gusto della grande musica e avventurarsi con l’artista in percorsi di suono senza limiti e senza tempo. Nel live Sergio Cammariere presenterà i suoi successi più amati insieme alle canzoni più recenti contenute nel disco “La fine di tutti i guai”, fino ai nuovi brani strumentali di “Piano Nudo” (Parco della Musica Records/Jando Music), il nuovo lavoro in solo piano appena pubblicato. Cammariere sarà affiancato dalla sua storica band, un team di grandi musicisti che da sempre sono al suo fianco: Daniele Tittarelli (sax soprano), Luca Bulgarelli (Contrabbasso), Amedeo Ariano (batteria), Bruno Marcozzi (Percussioni).

Sergio Cammariere è un artista e compositore completo, sempre sorprendente, carico di umanità, capace ancora di commuoversi. La sua storia musicale ultratrentennale, che l’ha portato dalle assi polverose di una parrocchia di Crotone al palco del Festival di Sanremo, sempre con la stessa passione per la musica e lo stesso desiderio di libertà, è un cammino che - in un avvicendarsi di occasioni di ispirazione, ostacoli e incontri fecondi - ha portato alla formazione di uno degli artisti più originali, talentuosi e sensibili del nostro tempo.

Sempre creativo, in continua evoluzione e ricerca, ha da poco pubblicato insieme a Cosimo Damiano Damato “Libero nell’aria” (Rizzoli), libro in cui ricostruisce il suo percorso ostinato per la realizzazione del proprio sogno, ed è al lavoro ad un nuovo disco di inediti e alla pubblicazione di un disco live del suo memorabile concerto al Teatro Sistina di Roma del 2003. A maggio 2021 ha pubblicato “Piano Nudo”, il suo secondo album da solo al piano senza voce, che raccoglie 18 brani strumentali in stile modern jazz.

Di seguito il programma completo dell'estate in Cavea all'Auditorium Parco della Musica

LATTE E I SUOI DERIVATI LILLO&GREG - 8 giugno (SPOSTATO AL 20 GIUGNO ALLE 21)

MOGOL IN EMOZIONI CON GIANMARCO CARROCCIA - 10 giugno

​ALMAMEGRETTA - 14 giugno

​NCCP - NUOVA COMPAGNIA DI CANTO POPOLARE - 15 giugno

THE BEATBOX E CARLO MASSARINI - 17 giugno

​EMMA - 18-19 giugno

M¥SS KETA - 21 giugno

SERGIO CAMMARIERE - 22 giugno

EDOARDO BENNATO - 23 giugno

NICCOLÒ FABI - 24-25 giugno

MECNA - 26 giugno

L'ORCHESTRACCIA - 27 giugno

ROBERTO ANGELINI, PAOLO BENVEGNÙ - 28 giugno

JAMES SENESE NAPOLI CENTRALE - 29 giugno

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS - 30 giugno

FABRIZIO MORO - 2-3-4 luglio

ROBBEN FORD AND BILL EVANS - 5 luglio

RKOMI - 7 luglio

GHEMON - 8 luglio

GIGI D'ALESSIO - 9 luglio

VENERUS - 10 luglio

DARDUST - 11 luglio

GINO PAOLI E ORCHESTRA - 12 luglio

UMBERTO TOZZI - 13 luglio

DIODATO - 17 luglio

NICOLA PIOVANI - 18 luglio

PIERO PELÙ - 19 luglio

PAOLO FRESU “HEROES” OMAGGIO A DAVID BOWIE - 20 luglio

NEK - 23 luglio

FIORELLA MANNOIA - 24-25 luglio

COLAPESCEDIMARTINO - 26-27 luglio

MAX GAZZÈ - 30-31 luglio

CHRISTIAN DE SICA - 1 agosto

CALIBRO 35 - 2 agosto

​TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI - 3 agosto

FRANCESCO BIANCONI - 4 agosto

​PINK FLOYD LEGEND - 7 agosto

​LO STATO SOCIALE - 8 agosto

NOA - 23 agosto

WILLIE PEYOTE - 24 agosto

STEFANO BOLLANI TRIO - 25 agosto

​IL MURO DEL CANTO - 26 agosto

COMA_COSE - 27 agosto

SNARKY PUPPY - 3 settembre

LUCA BARBAROSSA - 4 settembre

NOEMI - 6 settembre

​​LA RAPPRESENTANTE DI LISTA - 7 settembre

​THE ZEN CIRCUS - 8 settembre

MOTTA - 10 settembre

PAF TRIO PAOLO FRESU / ANTONELLO SALIS / FURIO DI CASTRI - 11 settembre

ARIETE - 27 settembre

BALLO - 28 settembre

