Sabato 20 aprile 2024 alle ore 18:00 presso Arte Borgo Gallery sarà inaugurata la mostra personale di Haya Kim a cura di Anna Isopo con commento a cura della storica e critica d’arte Martina Scavone.



Haya Kim fa il suo debutto nella Capitale con la sua prima mostra personale. Nata nel 1991 in Corea del Sud, Haya Kim si è trasferita a Flint Hills, Kansas, Stati Uniti nel 2010. Nel 2018 ha conseguito il Master of Fine Art presso il Maryland Institute College of Art - LeRoy E. Hoffberger (Baltimora, Maryland). Attualmente vive e lavora a New York.



La memoria e la natura circostante sono le principali fonti d’ispirazione di Haya Kim. Le sue creazioni artistiche si sviluppano attraverso un racconto astratto ed estremamente delicato impreziosito dalla sua riflessione interiore, creando un filo unificante che collega l’insieme della sua opera. Il pennello si muove liberamente sulla superficie, lasciando che i colori si fondano e danzino insieme in un moto fluido ed elegante che deriva chiaramente dalla pittura di paesaggio di matrice orientale propria delle radici culturali dell’artista. A ciò si aggiungono la gestualità istintiva e liberatoria tipica dell'Espressionismo astratto e la celebrazione del sentimento e la sensazione di sublime figli del Romanticismo, i quali si uniscono dando vita a scenari capaci di suscitare nel riguardante uno straordinario impatto visivo ed emozionale.





Serendipity

Mostra personale di Haya Kim

A cura di Anna Isopo

Presentazione a cura di Martina Scavone

Arte Borgo Gallery – Borgo Vittorio, 25 – Roma

Dal 20 aprile al 9 maggio 2024

Inaugurazione: sabato 20 aprile, ore 18:00

Ingresso libero



Info: www.arteborgo.it | info@arteborgo.it | 345.22.28.110