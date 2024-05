Serenate - vespri sonori. Grand opening

La terra gira. Torna la stagione dei tramonti sui tetti più belli di Roma. Dopo le emozioni della scorsa estate, Together, in collaborazione con Chef Giuili, è lieta di presentare SERENATE 2024 – Vespri Sonori.



Come ogni anno si esce dall’appartamento dell’ispirazione di Trastevere, teatro di arte, musica e magia durante la stagione invernale, in cerca di spifferi nel caldo torrido di un’estate romana. Abbastanza in alto da ottenere una splendida vista sulla nostra incredibile città, un piacevole venticello e l’atmosfera intima e casalinga che da 10 anni caratterizza il progetto Together.



Le Serenate, che vedranno, di volta in volta, esibirsi musicisti locali e internazionali, avranno luogo in uno spazio accogliente ed esclusivo nel cuore più Barocco della città.

Il connubio tra la massima espressione di una casa e il più onirico ideale di terrazza, immersi nella musica, circondati dalle cupole più belle.

Una location segreta, (anche se qualcuno avrà avuto modo di scoprirla in passato) scelta per sorprendere e per sognare.



Venerdi 7 Giugno, Grand Opening al tramonto. Dalle 19.00 alle 22.00.



La musica della prima data:

VESPRI SONORI #1:

Atto 1. VICTORIA REED (Detroit)

Atto 2. VIAGGI ANDROMEDA



FOOD PARTNER: PAPPI COUSINE.

Il cibo sarà prodotto nei loro ristoranti e distribuito freschissimo in terrazza.



COME PARTECIPARE:

L’evento prevede un contributo di partecipazione di 15€ per sostenere i costi della serata.





La capacità della Terrazza è limitata. L’indirizzo verrà comunicato via mail soltanto ai prenotati, il giorno dell’evento.