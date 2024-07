Serenate e stornelli romani con il Maestro Paolo Gatti al Teatro Marconi

Le più belle serenate romane saranno introdotte da una fantasia arrangiata dal Maestro Paolo Gatti, che illustrerà l’evoluzione della serenata dal 1200 all‘800.



Durante la serata, ascolteremo veri gioielli musicali di epoche differenti: "Bella quanno te fece mamma tua", datata intorno al 1200; "Tutte le notti in sogno me venite" del ‘600; "Coraggio ben mio" del 1798; e "Io de' sospiri", stornello/canzone inserito nel terzo atto della "Tosca" di Giacomo Puccini. A seguire, saranno eseguite "Vola l'aritornello", "Serenata sincera", "Amore vie' giù", le serenate di Romolo Balzani come "Sotto le stelle" e "Serenata de paradiso", e ancora le vincitrici del San Giovanni: "Le Streghe", "Fruttarola", "Nina si voi dormite", fino ai classici del ‘900 come "Arrivederci Roma", "Roma Capoccia" e "Cento Campane".



Nello spettacolo ci sarà anche uno spazio musicale dedicato agli stornelli. Lo stornello, a volte un po’ denigrato da chi non ne comprende la genuinità, ha invece un repertorio molto valido. Lo troviamo addirittura nel poema sinfonico di Ottorino Respighi, precisamente nel quarto movimento delle "Feste Romane". Seguiranno stornelli nelle loro varie forme: della mala, dei fiori, a rispetto e dispetto, a sfida, a botta e risposta, dell’osteria e perfino de chiesa. Paolo Gatti sarà coadiuvato dall’attrice/cantante Sharon Alessandri.



Nel corso dello spettacolo, il Maestro Paolo Gatti, virtuoso della chitarra classica, eseguirà diversi brani solisti arrangiati per chitarra classica e accompagnerà le canzoni con una serie di strumenti a corde originari di diversi paesi del mondo. Paolo Gatti, concertista, compositore e arrangiatore, ha collaborato con molti artisti italiani e ha ottenuto grande successo con una serie di concerti in spazi illustri come il Parlamento Europeo a Strasburgo il 7 settembre 2005.



Inoltre, nella sua città, Roma, si è esibito in luoghi prestigiosi come la Sala Sinopoli all’Auditorium Parco della Musica, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro Argentina, il Sistina, l’Eliseo, il Valle, il Greco, il Ghione, l’Italia, il Manzoni, l’Olimpico, il Piccolo Eliseo, il Vittoria e il Marconi. Ha partecipato alla Festa per Roma il 29 giugno 2006 a Piazza del Popolo insieme a illustri artisti come Gigi Proietti, Nicola Piovani, Fiorella Mannoia e molti altri.



Ha portato la cultura musicale di Roma in diversi paesi del mondo tra cui Stati Uniti, America Latina, Brasile, Argentina, Uruguay, Venezuela, Algeria, Emirati Arabi, Francia, Russia (in particolare a Mosca nella sala del prestigioso Centro di canto Galina Vishnevskaya), Turchia (ad Ankara in occasione dell’Italian Food Festival, a Gaziantep nel grande Teatro Municipale), Bulgaria (a Plovdiv), India, Nepal, Cina, Giappone (12 volte), Birmania, Cambogia, Indonesia, Singapore e Australia.



Di Paolo Gatti

Con Paolo Gatti e Sharon Alessandri



DATA E ORARIO :

Sabato 20 luglio ore 21,00



Teatro Marconi

Viale G. Marconi 698E



Biglietto d'ingresso : 16,00 €



Per info : 065943554