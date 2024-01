"Serenate romane a San Valentino" con il Maestro Paolo Gatti

Una serata interamente dedicata all’amore, sulle note delle più romantiche serenate della tradizione romana, in compagnia del Maestro Paolo Gatti (insieme alla sua chitarra) e della splendida voce di Roberta Giacobetti.



Un viaggio musicale che sfoglia pagine antiche del repertorio della canzone romana. Da “Nina si voi dormite” ad “Amore vie’ giù”, senza poi dimenticare le serenate di Romolo Balzani come "Sotto le stelle" o "Serenata de Paradiso".



Un'occasione per tutti gli innamorati di festeggiare il San Valentino con la bellezza della musica romana.



ORARIO SPETTACOLO :

14 febbraio ore 17,30



Teatro Petrolini - Via Rubattino, 5

(zona Testaccio)



BIGLIETTO : 15 € (compresa la tessera associativa)



PAOLO GATTI - Definito dalla critica romana ed Internazionale come il miglior custode della canzone romana sia come interprete/cantante che come ricercatore ma soprattutto virtuoso della chitarra classica.



Ha ottento grandi successi con una serie di concerti che hanno visto il M° Paolo Gatti protagonista in spazi illustri come il Parlamento Europeo a Straburgo, la Sala Sinopoli all’Auditorum Parco della Musica, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro Argentina, l’Eliseo, il Valle, il Greco, il Ghione, l’Italia di Roma.



Ha partecipato alla Festa per Roma il 29 giugno 2006 a Piazza del Popolo insieme ad artisti illustri come Gigi Proietti, Nicola Piovani, Fiorella Mannoia e tanti altri, il concerto a Mosca nella sala del prestigioso centro di canto Galina Vishnevskaja, in Turchia con il sostegno dell’Istitutodi Cultura Italiano



Ha gestito per varie stagioni il Giardino degli aranci sull'Aventino portando al pubblico romano ma anche internazinale la bellezza e il fascino della Canzone e della tradizione Romane