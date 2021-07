Notturno al parco, percezioni al buio: sere Fai d'estate a Villa Gregoriana

Indirizzo non disponibile

Una speciale visita in notturna a Parco Villa Gregoriana, tra rumori, odori prospettive. L'iniziativa fa parte delle "Sere Fai d'estate 2021".

A guidare la discesa al crepuscolo, negli Inferi di Tivoli, proprio i sensi per vivere un’esperienza che nell’Ottocento ha portato a creare il giardino romantico di Parco Villa Gregoriana, l’Orto botanico di Papa Gregorio XVI, tra essenze esotiche e scorci mozzafiato.

Al tramonto, quindi, seguendo la serpentina si potranno riscoprire i dettagli che rendono Villa Gregoriana una architettura del paesaggio unica nel suo genere, emulando la discesa che artisti e pittori facevano a lume di torcia. Una lettura inedita del giardino, sulle orme dell’uomo sensibile ottocentesco che cercava di stabilire un punto di equilibrio con la natura. Al termine della visita, il viaggio continua tra gusto ed olfatto con una piccola degustazione eno-gastronomica.

Per questo evento non è consentito l’accesso ai cani, in rispetto delle esigenze di tutti i partecipanti alla visita.

Tutte le informazioni su "Notturno al parco, percezioni al buio"

QUANDO

LuglIo: 24

Agosto: 7, 14, 21, 28

Orari di ingresso: h 19.15 / h 19.30

BIGLIETTI

Ingresso + attività

Iscritti FAI: 17€

Intero: 25€

Prenotazione obbligatoria

CONTATTI

Per informazioni

0774 332650

faigregoriana@fondoambiente.it