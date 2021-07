La Via Lattea, costellazioni e remoti oggetti cosmici lungo il fiume celeste: serata osservativa

Il Gruppo Astrofili CDS-Hipparcos in collaborazione con il Dipartimento di Scienze di Roma Tre (Dipartimento di Eccellenza italiano) e con il Comune di Rocca di Cave organizza il 31 luglio una giornata ricca di eventi.



L’attività avrà inizio alle 17.00 con l’escursione alla scogliera corallina Cretacica di Rocca di Cave, Monumento Naturale della Regione Lazio, “Attraverso 100 milioni di anni”. In un percorso di circa 1 km, lungo la via Genazzano, si trovano numerosi affioramenti fossiliferi che risalgono all'età Turoniana (circa 90 milioni di anni fa). Si tratta di resti di molluschi, spugne, coralli, appartenenti a specie in gran parte estinte alla fine dell’epoca Cretacica. Una guida esperta, con l'aiuto di disegni e schemi, consente ai visitatori il riconoscimento dei fossili e dell'antico ambiente marino, insieme all’osservazione delle forme carsiche del territorio.



Alle 18.30 al Planetario si svolgerà lo spettacolo dedicato alle Costellazioni e pianeti del giorno. Seguirà l’approfondimento “Dalla Selva oscura all’Eden: il tempo e i riferimenti astronomici nel viaggio di Dante”. Alle 22.00 inizierà la serata osservativa “la Via Lattea: costellazioni e remoti oggetti cosmici lungo il fiume celeste”. Tutte le attività sono su prenotazione, è cortesemente richiesto di munirsi di mascherina.



COSTI: escursione alla barriera corallina fossile 6€, spettacolo al Planetario 6€, Serata Osservativa 6€. Combinazione di 2 attivita' 10€, combinazione delle 3 attività 12€ (riduzione del 50% fino a 12 anni; ingresso gratuito per bambini fino a 7 anni e persone con disabilita').



APPUNTAMENTI: L’appuntamento per l’escursione è presso la Piazza S. Nicola, al centro del paese;

l’appuntamento per gli spettacoli al Planetario e per la Serata Osservativa è presso la sede in Via del Colle Pozzo 1, Rocca di Cave, RM.



Per ulteriori informazioni:

Segreteria museo: 3355827864

Email: museo.roccadicave@uniroma3.it; info.hipparcos@gmail.com



Web: https://host.uniroma3.it/musei/arditodesio/museohttps://www.facebook.com/geomuseordc/

