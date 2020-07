Messaggero celeste: la cometa NEOWISE, serata osservativa a Rocca di Cave

Il Dipartimento di Scienze di Roma Tre (Dipartimento di Eccellenza italiano), in collaborazione con il Comune di Rocca di Cave e il Gruppo Astrofili CDS-Hipparcos, organizza il 25 luglio lo spettacolo al planetario “Le grandi comete nella storia” e la serata osservativa “Messaggero celeste: la cometa NEOWISE (C2020F3), un viaggiatore dalle regioni estreme del Sistema solare”. L’attività si svolgerà presso il planetario del Museo Geopaleontologico "Ardito Desio" di Rocca di Cave (RM), via del Colle pozzo, n. 1.



L’attività avrà inizio alle 17.00 con l’escursione alla scogliera corallina Cretacica di Rocca di Cave Attraverso 100 milioni di anni”. In un percorso di circa 1 km, lungo la via Genazzano, si trovano numerosi affioramenti fossiliferi che risalgono all'età Turoniana (circa 90 milioni di anni fa). Si tratta di resti di molluschi, spugne, coralli, appartenenti a specie in gran parte estinte alla fine dell’epoca Cretacica.



Alle 18.45, al Planetario si svolgerà lo spettacolo: “Le grandi comete nella storia”. Le prime testimonianze degli astri chiomati, risalenti a quasi 4000 anni fa, sono registrate nelle tavolette babilonesi e negli annali degli astronomi cinesi. Comete di corto, medio e lungo periodo solcano da sempre i cieli. Le comete più grandi e luminose provengono dalle regioni esterne del Sistema solare e recano importanti testimonianze delle prime fasi della nascita del Sole e dei pianeti. Da sempre l’Umanità ha attribuito grande importanza alla comparsa di questi visitatori cosmici, associando a essi eventi importanti, spesso catastrofici. La cometa NeoWise, scoperta dall’omonimo satellite astronomico all’Infrarosso, è la più importante dal 1998 (passaggio della Hale-Bopp). Si tratta di un oggetto del diametro di circa 5 Km, con un’orbita di elevatissima eccentricità, all’afelio è distante oltre 600 U.A., con un periodo orbitale di oltre 5000 anni. La brillante chioma ha in realtà un diametro di centinaia di migliaia di km.

Lo spettacolo sarà introdotto dalla presentazione: Costellazioni e pianeti del giorno.



Alle 21.45 inizierà la serata osservativa “Messaggero celeste: la cometa NEOWISE (C2020F3), un viaggiatore dalle regioni estreme del Sistema solare”. Bassa sull’orizzonte nordoccidentale, dopo le 22, si osserva un pennacchio di luce diffuso, di circa 5° di lunghezza, in prossimità delle stelle della “zampa posteriore dell’Orsa”. La cometa si trova a circa 100 milioni di km di distanza dalla Terra, brilla a magnitudine 3. L’osservazione sarà svolta al binocolo con un ulteriore approfondimento del cielo stagionale, con l’inconfondibile sagoma dello Scorpione con le tre brillanti stelle delle Chele, e la supergigante rossa, Antares, a Sud, al Meridiano; verso sudest, basso sull'orizzonte, il Sagittario, rappresentazione del re-arciere e di Nergal, il dio Marte mesopotamico; sopra lo Scorpione una grande ellisse di stelle definisce la costellazione di Ofiuco, il Serpentario, la cui stella più brillante, Ras Alhaghue “la testa dell'incantatore”, disegna nel cielo estivo, insieme alle lucide di Lyra e Aquila, un secondo triangolo.

Guardando verso Nord si stagliano le costellazioni circumpolari, con l'Orsa Maggiore alta a nordovest e Cassiopea bassa verso sudest, ben riconoscibile a nord, anche l'adiacente costellazione di Cefeo, dal tipico disegno a “casetta”. Non mancherà l’osservazione del cielo profondo e dei pianeti, tra cui Giove, quasi alla minima distanza dalla Terra.



NOTA BENE: Per ragioni di contenimento del Covid-19 tutte le attività sono su prenotazione, inoltre è cortesemente richiesto di presentarsi muniti di mascherina chirurgica. La serata osservativa verrà svolta nel piazzale del Planetario.





PROGRAMMA DELL'EVENTO



Ore 17.00-18.15

ESCURSIONE AL SENTIERO GEOPALEONTOLOGICO

Attraverso 100 milioni di anni



Ore 18.45

SPETTACOLO AL PLANETARIO

“Le grandi comete nella storia”



Ore 21.45

SERATA OSSERVATIVA

“Messaggero celeste: la cometa NEOWISE (C2020F3), un viaggiatore dalle regioni estreme del Sistema solare”



COSTI: spettacolo al Planetario 5 €, Serata osservativa 6 €, combinazione di 2 attività 8 €, combinazione di 3 attività 12€ (ingresso gratuito bambini fino a 7 anni e persone con disabilità)



APPUNTAMENTO: L’ appuntamento per gli spettacoli al Planetario e per la Serata Osservativa è presso la sede in Via del Colle Pozzo,1, Rocca di Cave, RM;

L’appuntamento per l’escursione è presso la Piazza S. Nicola, centro del paese.



TUTTE LE ATTIVITA’ SONO SU PRENOTAZIONE: Inviare una mail a info.hipparcos@gmail.com indicando nome, numero di partecipanti e recapito telefonico.



Le serate si svolgono a 1000 metri di quota, pertanto SI CONSIGLIA ABBIGLIAMENTO E CALZATURE ADEGUATO ALL’AMBIENTE MONTANO.



IN CASO DI MALTEMPO LA SERATA OSSERVATIVA VERRÀ RIMANDATA. In questo caso riceverete un avviso entro le 24 ore precedenti via newsletter (se iscritti). In caso di dubbi potete contattare lo staff del Museo attraverso la mail o il numero forniti.



Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!



Segreteria museo: 3355827864

Email: info.hipparcos@gmail.com

Web: https://host.uniroma3.it/musei/arditodesio/museo

https://www.facebook.com/geomuseordc/