Una serata di musica gospel e solidarietà a Monterotondo

Il prossimo 16 dicembre, presso il Teatro Comunale Ramarini di Monterotondo, si terrà una serata all'insegna del gospel, con la partecipazione di un gruppo musicale composto da 20 elementi.



La serata è organizzata dall'Associazione "La Finestra del Sole", in collaborazione con la Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. di Monterotondo e con il patrocinio del Comune e della Fondazione Istituzione Culturale di Monterotondo.



L'ingresso al concerto sarà gratuito, ma gli ospiti sono invitati a portare una donazione sotto forma di beni a lunga conservazione, come olio extravergine, tonno, carne in scatola e caffè. Queste donazioni saranno devolute alle famiglie bisognose della zona.

I biglietti gratuiti possono essere richiesti attraverso la pagina Facebook de "La Finestra Del Sole - Monterotondo". È consigliabile assicurarsi il posto in sala, poiché dopo le ore 20 l’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti.