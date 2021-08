Villa Ada, serata finale con musica e DJ

Dopo 60 giorni di programmazione senza interruzioni, mercoledì 18 agosto Villa Ada Roma incontra il mondo saluta il suo pubblico con una grande festa gratuita. Sul mainstage alle 22 ci sarà Ivreatronic, collettivo, label, party di Ivrea, una piccola cittadina del Piemonte, fondato da Cosmo, Splendore, Foresta, Enea Pascal. Sul palco si esibiranno due dei fondatori, SPLENDORE, artista, performer, producer e DJ queer, il cui primo EP, OMG, am I really feeling these feelings I’m feeling right now?, è uscito nel novembre 2020 ed è stato accolto con entusisamo dalle principali riviste di settore, ed ENEA PASCAL dj e producer che nel 2020 ha pubblicato il suo primo EP, Good Travaj.

Ad anticipare la serata alle 19 in area free, DJ HUGOSAN. Hugo Sanchez, soprannominato "El Tremendizmo", usa i giradischi e il mixer per creare paesaggi sonori impossibili, che hanno riferimento nella musica africana, nel funk e nella musica elettronica di ricerca. E' nato a Roma nel 1974 ed è cresciuto giocando con il giradischi dei genitori e la loro collezione di dischi di pop francese anni '60. Già a 12 anni ha cominciato a sperimentare con strumenti rudimentali di riproduzione del suono. A 17 anni ha cominciato a fare il dj negli ambiti della produzione di cultura indipendente. Negli anni 2000 ha collaborato con il suono alla costruzione di feste di liberazione queer come Coq Madame, Phag Off e Subwoofer. Negli anni ha costruito il suo studio/laboratorio di produzione multimediale e ottenuto residenze come dj in vari club in Italia e all'estero. Attualmente collabora con Rodion nel progetto ALIEN ALIEN e con la label discografica ROCCODISCO. Assieme al belga DJ ATHOME condivide il progetto FRONT DE CADEAUX. A Roma la sua base è PESCHERIA, uno studio in cui agisce un collettivo di performer locali e di tutto il mondo. Il suo party/evento di riferimento è attualmente TROPICANTESIMO al Fanfulla di Roma.

Chiudono la serata da mezzanotte alle 03.00 in area free le sonorizzazioni DJ JASON K alias Cristiano Ceffarelli, resident dj di DOT, Spring Attitude e del progetto Sundance Sunday.

Secondo le ultime disposizioni governative, l'accesso è con Green Pass. Per chi non avesse Green Pass ci sarà un presidio medico per Tampone Rapido dalle ore 20:00 alle ore 01:00 (costo tampone 13 euro).

