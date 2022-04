Serata di musical per l’Ucraina al Teatro Lo Spazio

Martedì 19 aprile il Teatro Lo Spazio dedica una serata esclusiva di Musical per l’Ucraina. Un evento speciale, uno spettacolo di beneficenza, con lo scopo di raccogliere fondi per aiutare artisti ucraini colpiti dalla Guerra in corso.



Otto performer internazionali come Mark Biocca, Giuseppe Brancato, Vera Dragone , Simona Di Stefano, Sergio Giacomelli Billy Mitchell, ,Serena Olmi, Sofia Caselli si esibiranno in concerto per una serata volta all’aiuto di chi, purtroppo, è vittima di questo scellerato conflitto.

Gli artisti che vedremo in scena sono fra i maggiori interpreti del teatro musicale italiano e britannico: Singin in the rain, West side story, Jesus Christ superstar, School of Rock, Wicked, Peter Pan, Hairspray, Chorus Line… pronti a condividere la loro arte per un’unico obbiettivo: SOLIDARIETA’ .



La serata sarà un susseguirsi di numeri musicali, canzoni, coreografie, interventi dove gli artisti avranno la possibilità di raccontare, raccontarsi e condividere con il pubblico in sala.



Il ricavato della serata verrà devoluto all’associazione “Artists at Risk”.