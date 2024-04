Serata di cultura e arte a Roma con "Notti in Val d'Orcia"

L'Enoteca Letteraria di Via San Giovanni in Laterano, 81, diventa teatro di un evento culturale di rara intensità: la presentazione del libro "Notti in Val d'Orcia" di Dario Pasquali, ultima fatica letteraria edita da Helicon.



Un'appassionante narrazione che trasporta il lettore nel cuore della Toscana, tra misteri notturni e paesaggi incantati, si appresta a rivivere in una serata all'insegna della multidisciplinarietà artistica.

A rendere l'evento indimenticabile, la proiezione del cortometraggio "Notti in Val d'Orcia", diretto da Marina Rapone e interpretato da Giulia Galante, che porterà sullo schermo la magica atmosfera del libro. Ma l'arte non si ferma qui: la performance di danza di Mariangela Cafagna e le letture di Marina Rapone aggiungeranno ulteriori sfumature a questa esperienza culturale.



A dialogare con l'autore, Dario Pasquali, ci saranno la giornalista Annalisa Caputo e Sheyla Bobba, editore e promotore letterario con SBS Edizioni & Promozione, pronte a guidare il pubblico attraverso i meandri della Val d'Orcia e le sue notti dense di segreti.



L'ingresso è gratuito





Non perdete l'occasione di vivere un'esperienza unica, di incontrare l'autore e di esplorare attraverso parole, immagini e movimenti, il fascino senza tempo di una delle regioni più suggestive d'Italia.