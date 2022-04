Senti l'arte, vernissage Rome at étoile 23

Orario non disponibile

Quando Dal 08/05/2022 al 09/05/2022 Orario non disponibile

8 maggio - Vernissage Rome a Piazza Tarquinia, 5 – Étoile 23 (Ex Zanussi) – Start 3pm. Ingresso gratuito



Il museo transitorio di Vernissage Rome si mostra in uno dei luoghi simbolo della musica e del trattenimento danzante. L’8 maggio, in Piazza Tarquinia, Vernissage Rome unisce arte visiva e musica sul palco che ha ospitato i migliori cantautori italiani dagli anni 60 ad oggi.



Artisti provenienti da tutto il mondo orneranno i muri dell' Étoile 23 (Ex Zanussi) con dipinti, sculture, fotografie ed installazioni. Energia, sorrisi, installazioni, nuove meravigliose conoscenze e collaborazioni, performance, musica cantata e suonata e un sacco di amore. È un piacere tornare a diffondere bellezza. La mostra evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti covid.