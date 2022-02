“Sensuability, ti ha detto niente la mamma?”, weekend di eventi alla Casa del Cinema

“Sensuability, ti ha detto niente la mamma?”, la mostra di fumetti dedicata al legame tra sessualità, disabilità e pubblicità, promuove un weekend di eventi alla Casa del Cinema di Roma (Largo Marcello Mastroianni,1).

Appuntamento sabato 26 febbraio, a partire dalle 18, con il concerto dei Not Due, l’illustratore Fabio Magnasciutti e Alessio Morglia, rispettivamente voce e chitarra della band Her Pillow. Gli artisti reinterpreteranno e ridurranno all'essenziale canzoni d’amore dei Cure, Smiths, Bob Dylan, Neil Young, Tom Waits, Nick Cave, Cohen e molti altri.

Domenica 27 febbraio, invece, sarà presentato il libro illustrato, dedicato a genitori e bambini, “Cos’è il sesso”, di Francesca D’Onofrio e Silvio Montanaro. Illustrazioni di Luisa Montalto, edito da Momo Edizioni. Modera: Armanda Salvucci, presidente di NessunotocchiMario e ideatrice del progetto Sensuability.

“Cari genitori - si legge nella presentazione del volume - questo libro è destinato a stare nella libreria dei vostri figli perché possano leggerlo e rileggerlo tutte le volte che ne avranno voglia. È dedicato anche a voi. A quelli che hanno ricevuto domande in proposito e sono arrossiti cambiando discorso, a quelli che si chiedono con ansia perché i figli non abbiano ancora fatto domande, a chi si è lanciato in appassionanti spiegazioni scientifiche e a chi ha chiesto aiuto ad api, fiori e cavolfiori, a quelli che non vedono l'ora di parlare con i figli delle gioie del sesso e a chi spera che quell'ora arrivi il più tardi possibile”.

Età di lettura: da 7 anni. Gli eventi offrono l’occasione per visitare la mostra “Sensuability, ti ha detto niente la mamma?”, in corso fino al prossimo 14 marzo. Ingresso libero.