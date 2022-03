"Sensors, an identity design mindtrip", workshop creativo per intelligenze poco artificiali

Prezzo non disponibile

Parte il 12 marzo alle ore 14 la prima edizione del workshop creativo "Sensors" nel moderno spazio di Industrie Fluviali nel quartiere Ostiense a Roma.

“Sensors, an identity design mindtrip” è un workshop formativo originale, un serious game di 6 ore aperto a tutti coloro che sono interessati alla creatività, alla comunicazione, al marketing, alla cultura, all’innovazione e alla trasformazione. Una sfida personale e collettiva sul tema dell’identità e del futuro per fare il pieno di energia creativa, ispirazione, umanità.



Nel futuro, oltre alla tecnica, ciò che ha valore sarà la nostra capacità di trasformarci nella relazione con noi stessi, gli altri, il mondo, riportando nel nostro luogo interiore il centro della progettazione.

Scoprire anti-ambienti personali e collettivi, dove spingere il pensiero fuori dagli schemi, in campi da gioco nascosti, dove concetti imprevisti, idee nuove, immagini inattese, emozioni, si agitano sotto la superficie. Il panorama cambia continuamente di fronte ai nostri occhi e l’unico luogo capace di fornire solidità e senso alla trasformazione è l’identità.

Sensors fa parte di un progetto di ricerca di Antonella Marra e Andrea Steinfl sui creative learning spaces, ambienti di formazione collaborativi di creatività e scoperta realmente human-centric, in cui l’apprendimento esperienziale consente l’emergere delle sensibilità individuali insieme all’intelligenza e all’immaginazione collettiva. Sensors è un progetto formativo, modulare e personalizzabile per scuole, imprese, associazioni.