Duncan Swann, la mostra a Roma

Uso a pitture su tela di grandi dimensioni, per la sua prima personale in Italia Duncan Swann sorprende con una raffinata serie di disegni a carboncino su carta di piccolo formato.

L’artista ha sviluppato la raccolta, presentata in anteprima all’Atelier, a partire da un testo cinese del XVII secolo, il Jieziyuan Huazhuan (“manuale del giardino del seme di senape”), alla base di gran parte delle idee che associamo alla cultura giapponese, dove il libro ha per così dire germogliato nel corso dei secoli.

In un gioco sottile di rimandi e ri-creazioni, Swann adotta il manuale come una sorta di maestro spirituale – sensei, in giapponese – per sviluppare un giardino incantato di segni in bilico tra astrazione e figurazione, natura e cultura, dove lo sguardo contemporaneo si perde nell’antica, rigorosa leggerezza delle tracce di carbone sulla carta.



Duncan Swann è un pittore e scultore inglese, risiede a Tokyo. Nato nel 1969 a Sheffield, si è diplomato presso Royal Collage of Art di Londra: ha all’attivo numerose mostre in musei e gallerie, perlopiù in Germania e Inghilterra (la più recente personale, Changing States, si è tenuta nel 2023 presso la Neue Galerie di Landshut). Opere dell’artista sono presenti in varie collezioni pubbliche e private.

Sito internet: https://www.duncanswann.com/