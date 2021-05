Sensazioni policrome, mostra personale di Silvia Troiani “Sibiart”

Sabato 8 maggio la Galleria Studio CiCo inaugura la mostra personale dell’artista Silvia Troiani in arte Sibiart "Sensazioni policrome".

Una mostra di arte contemporanea composta da circa 50 opere di varie dimensioni e tecniche, dove il colore e la materia sono i veri protagonisti di questa nuova esposizione di Silvia Troiani.

La mostra che si intitola “Sensazioni Policrome”, potrebbe anche intitolarsi Joie de Vivre … il messaggio che arriva dirompente è di energia positiva di questi colori che si sfumano, si assottigliano e volano in uno spazio immaginario. Il visitatore non può non rimanere rapito dalle volute che il colore forma e che Sibiart, come se ne volesse fermare l’attimo, le cristallizza sotto un velo di resina che rende queste opere come se fossero appena uscite dall’ acqua. Accanto a queste opere quasi eteree e cristallizzate nel tempo si affiancano opere diametralmente opposte, a rilevo, come scolpite in una pietra arcaica, esse fuoriescono dalla tela come un altorilievo quasi ad invitare a farsi toccare un messaggio contrapposto rispetto alle opere descritte sopra:

le prime sogni cristallizzati

le seconde materie porose piene di storia che con il tempo potrebbero cambiare….

Materia e sogno che si amalgamano e si fondono in una sapiente miscelanza di colore che travolge l’utente e che spesso riesce a trovare delle figure guardandole più attentamente.