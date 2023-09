Tommaso Paradiso gira nei pub per far ascoltare il nuovo album

Prezzo non disponibile

Tommaso Paradiso presenta "Sensazione stupenda premiere tour", un giro nei pub per ascoltare il nuovo album insieme a lui. L’annuncio arriva nel giorno della pubblicazione sulle piattaforme digitali del brano Sensazione Stupenda, title track e anteprima del nuovo album in uscita il 6 ottobre 2023 e da oggi disponibile in pre-order a questo link.

Sensazione Stupenda Premiere Tour

Sensazione Stupenda Premiere Tour sarà un’esperienza immersiva e intima nell’immaginario di Tommaso Paradiso, riservata a chi effettuerà il pre-order del nuovo album: un’occasione unica per incontrare l’artista e ascoltare i suoi più grandi successi affiancati da preziose anticipazioni dell’album, in un’atmosfera speciale.

La modalità di partecipazione sarà la seguente: preordinando una copia autografata del CD o del vinile e selezionando la città in cui si vuole partecipare, si avrà l’accesso garantito alla data selezionata del Sensazione stupenda premiere tour. Le location verranno comunicate ai partecipanti 48 ore prima.

Gli eventi partiranno a settembre da Catania (mercoledì 13), per poi proseguire a Bari (mercoledì 20), Napoli (venerdì 22), Padova (mercoledì 27), Roma (sabato 30). Martedì 3 ottobre Tommaso sarà a Torino, per poi arrivare a Milano giovedì 5, alla vigilia della pubblicazione dell’album.

Nelle stesse città, dal prossimo novembre, l’artista si esibirà nei palazzetti con il tour Tommy 2023, prodotto e organizzato da Vivo Concerti.