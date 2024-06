Sensations, Silenzio! Parla l'arte

In un suggestivo casale di inizio 900, 14 artisti esplorano la capacità dell'arte di generare emozioni in chi la osserva.

La mostra, curata da Alessia Dei con il suo brand Craving Art, presenta un'eclettica selezione di opere che spaziano dall'astratto al figurativo, oltre alla fotografia, con incursioni nella tridimensionalità. Gli artisti in esposizione hanno avuto la capacità, attraverso le loro opere, di suscitare una sensazione sia essa sensoriale che emozionale, nell’osservatore. Da fiori onirici a paesaggi evocativi, da ritratti conturbanti a ambientazioni surreali, ogni pezzo racconta una storia e invita il visitatore a vivere un'esperienza sensoriale empatica e a connettersi emotivamente.

Durante il vernissage, gli ospiti saranno accolti da una performance musicale del duo Two for the road e potranno gustare prosecco e deliziosi snacks preparati dalla cucina del Voia. Questo evento inaugurerà le due settimane di esposizione, e sarà un’immersione totale nell'arte, offrendo l'occasione di incontrare e dialogare con gli artisti che racconteranno il valore emotivo legato alle loro opere in un'esperienza cordiale ed inclusiva, lontana dagli intellettualismi, che permetta anche ai neofiti di comprendere e apprezzare le nuove tendenze dell'arte contemporanea e ai collezionisti di conoscere nuovi artisti.