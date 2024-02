"Semi Samba", festa in maschera al Parco Avventura di Fregene

"Semi Samba": la Festa in Maschera dedicata alla natura e alla rinascita. Parco Avventura Fregene e Fiumicino Eventi presentano con entusiasmo "Semi Samba", un'esperienza unica per celebrare la bellezza della natura e la rinascita post-inverno.



Programma dell'Evento:

Lancio Semi: Alle 12:00, alle 14:00 e alle 16:00, lanciate semi pieni di speranza che si trasformeranno in splendidi fiori in primavera.



Laboratorio Temi Naturali:

Alle 11:00 – Barattoli Magici a Decoupage.?

Siete pronti a trasformare semplici barattoli in opere d'arte scintillanti? ?Nel nostro affascinante laboratorio "Barattoli Magici a Decoupage", abbracciamo la magia del decoupage per dare nuova vita a questi piccoli tesori di alluminio!



Alle 13:00 – Laboratorio Ecologico: Bombe di Pace e di Rinascita.

Siete pronti a scatenare una pioggia di speranza e colori? Iscriviti al laboratorio delle "Bombe di Pace e di Rinascita"! ?



Alle 15:00 – Laboratorio Creativo: “Mosaico di Legumi”

Siete pronti a mettere alla prova la vostra creatività? In questo entusiasmante laboratorio, utilizzeremo i legumi come tasselli di un mosaico unico e delizioso!

partecipate ai laboratori tematici naturalistici per unire divertimento e approfondimento culturale.



Contest della Migliore Maschera: alle 14:30, sfoggiate le vostre maschere più creative!

Il vincitore avrà l'opportunità di godere di un'entusiasmante attività nel Parco Avventura.



La Mascotte: Una mascotte speciale renderà l'atmosfera ancora più magica, pronta a scattare foto indimenticabili con voi!



Promuoviamo la Sostenibilità:?"Semi Samba" si impegna per la natura e la sostenibilità.

I semi lanciati diventeranno fiori, creando un ambiente accogliente per le api e contribuendo al benessere dell'ambiente.



Dettagli dell'Ingresso:

Costo: 10 euro per bambini e ragazzi sotto i 16 anni.

Gli adulti partecipano gratuitamente.?



