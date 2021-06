Selvatico: Cristiano Carotti, Rune Elgaard, Marco Eusepi e Vincenzo Simone in mostra

Selvatico, la mostra di Cristiano Carotti, Rune Elgaard, Marco Eusepi, Vincenzo Simone. Opening 04.06.2021 dalle ore 11:00 alle ore 20:00. È consigliata la prenotazione scrivendo ad info@whitenoisegallery.it, oppure tramite DM sui nostri canali social



Gli alveari in ceramica di Cristiano Carotti crescono lenti come strutture di megalopoli sopra parti di automobili, arrivando a bloccarle in un gesto contro-rivoluzionario della natura che reclama il suo ruolo di metronomo sulla modernità.



Rune Elgaard dipinge composizioni di soggetti, al limite fra un collage DADA ed il trompe-l’oeil di un profilo Instagram, in cui la giustapposizione di immagini apparentemente sconnesse suggerisce significati nuovi e mai univoci.



I paesaggi di Marco Eusepi sono visioni universali generate dallo studio della pratica pittorica: linea, punto e superficie diventano sulle sue tele strade, laghi e campi coltivati solo accennati dal colore ma perfettamente formalizzati nell’essenza.



Vincenzo Simone sembra racchiudere nelle sue nature morte la storia stessa della pittura che si polarizza sulle tele e sulle carte come materia nei buchi neri rendendole tanto dense e pesanti da riuscire a piegare il tempo.



Quattro interpreti che usano mezzi diversi per difendere la stessa idea ascetica del mestiere dell’artista, un costante esercizio per assecondare un’esigenza che cessa di essere spirituale per diventare assolutamente fisica ed istintuale.

Pionieri di un viaggio omerico destinato, in fondo, a riportarli costantemente al punto di partenza.

