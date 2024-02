Terzo Tempo Village del Sei Nazioni al Foro Italico

Il debutto dell’Italrugby sarà sabato 3 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma contro l’Inghilterra, seguirà una seconda gara casalinga sabato 9 marzo che si disputerà con la Scozia. E’ in questa cornice che il Parco Sportivo Foro Italico torna ad aprire le porte del Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village luogo di aggregazione e di festa per gli appassionati del Sei Nazioni.

Ad arricchire il programma della prima data romana sarà l’esibizione degli Editors, iconica band internazionale di musica indie-alternativa, che animerà con il proprio sound inconfondibile il palco post-partita con una speciale esibizione dj-set firmata da Elliot Williams e Russell Leetch, rispettivamente il chitarrista e il bassista del celebre gruppo britannico. Inoltre, per l’intera giornata, è previsto un accompagnamento musicale da parte del partner RDS.

I possessori del biglietto della partita avranno accesso libero al Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village (aperto dalle 10 alle 20) per godersi una giornata piena di emozioni all’insegna dello sport e del puro divertimento.

L'offerta food del Terzo Tempo Village è curata da Punto Mobile Food Agency, l'agenzia food e catering su ruote che, insieme al ristorante e cocktail bar 5e28, ha ideato un menu che si abbina alle referenze Peroni Nastro Azzurro. Si tratta di un menu creato per accontentare un pubblico internazionale, garantire efficenza e velocità nel servizio pur non tralasciando la qualità delle materie prime. I Tacos e il tris di mini burger saranno un must per chi vuole assaggiare qualcosa di gustoso e rapido, mentre per i più affamati e gli amanti della tradizione italiana mancheranno primi piatti come la lasagna, in due versioni, classica e vegetariana. Le crêpes, preparate al momento e farcite, completano l’offerta per soddisfare i palati degli amanti dei dolci.