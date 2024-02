Sei donne nella storia ricordate al Teatro Narzio

Sei imperdibili appuntamenti nel mese rosa del Teatro Narzio. Oltre alla già più nota programmazione della stagione teatrale 2024 firmata dalla direzione artistica di Fausto Costantini, con l’organizzazione di Generazioni Spettacolari e Centro Teatrale Meridionale nuovi sei appuntamenti tutti al femminile, gratuiti per il pubblico di tutta la valle benedettina.



Fiera è il titolo di questa piccola rassegna di letture “Un modo per omaggiare le grandi donne della storia, attualmente ce ne sono anche tante altre, ma io e le autrici con cui ho collaborato per la realizzazione della stessa rassegna, siamo stati liberi di scegliere quelle che più ci hanno colpito nel loro operato” dice il Direttore Artistico Fausto Costantini.



I testi, novità italiane sono così suddivisi nei loro appuntamenti tutti fissati alle 18.30:

5 Marzo Amelia Earhart di Angela Turchini, 12 Marzo Franca Viola di Ludovica Costantini, 14 Marzo Margaret Thatcher di Angela Turchini, 19 Marzo Lucrezia Borgia di Fausto Costantini, 26 Marzo Marie Curie di Ludovica Costantini e 28 Marzo Alda Merini di Fausto Costantini.



“Donne che spaziano dall’attualità alla leggenda, al potere, alla rinascita. Insomma per tutte e tutti un modo per identificarsi.”



Le letture, interpretate da attori professionisti seguiranno con un breve dibattito con l’autrice del testo letto e la premiazione di una donna nel pubblico a nome di tutte le donne della Città Benedettina.



Il teatro tiene a ricordare che l’evento è gratuito con obbligo di prenotazione.