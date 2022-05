Segreti e storie della Garbatella, visita guidata

12€ ridotto convenzionati o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, 2€ under10

100 anni di vita vissuta, di storia, architettura, arte, passioni e cucina. 100 anni di Garbatella che in questa visita guidata, condotta appositamente dalla guida abitante della zona, si potrà scoprire in tutto il suo splendore.

Attraversando i giardini più curati, le strade e le piazzette più particolari, le stesse che hanno ispirato e affascinato intellettuali e scrittori come Pasolini e Carlo Levi. Apprezzerando la street-art, il barocchetto romano, il razionalismo-futurismo, il suo aspetto popolare-rurale e scoprirai i dettagli e l’essenza di questo “quartiere paese”. Soprattutto potendo scoprire aneddoti e racconti, quelli che di solito le guide non narrano e che noi ti sveleremo in questa affascinante passeggiata nel cuore pulsante di Roma.

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Piazza: Brin

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, 2€ under10

Div. abili: assenza di barriere architettoniche

