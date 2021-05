Segni unici, installazione di Franco Cenci e Matilde Cenci

Segni unici è un’installazione di Franco Cenci e Matilde Cenci a cura di Arianna Sera. Opening lunedì 7 giugno h.16.30 - 20.00 presso CityLab971,Via Salaria, 971



Il 7 giugno 2021, dalle ore 16.30 alle ore 20.00, presso SPAZIO HANGAR, Nuovo Laboratorio Sperimentale d’Arte, si inaugurerà Segni Unici un’installazione di Franco Cenci e Matilde Cenci, all’interno dell’ex-Cartiera Salaria di Roma, un luogo costellato di tracce della dismessa attività industriale, cartelli e divieti abbandonati che ne disciplinavano vite e comportamenti.



Segni unici, lasciati dal tempo che nella testimonianza fotografica di Matilde Cenci e nei disegni di Franco Cenci rimandano a quelli scritti sulla pelle. Ai tatuaggi che reimpaginano sul corpo umano tutta la storia dell’arte: dai medievali cristi pantocratori, ai rosoni gotici passando per gli incubi surrealisti e la calligrafia orientale.



Matilde Cenci, attraverso gli scatti della sua polaroid, afferra i segni impressi sulle pareti delle sale abbandonate e sui corpi tatuati di amici e astanti. Franco Cenci li reinterpreta sulla carta e chiede ai visitatori di collaborare lasciando su un foglio affisso, un proprio segno identificativo, dipingendolo con una tinta o tracciandolo con un pennarello. Si crea così una costellazione che vuole esorcizzare l’amarezza, l’anonimato e i disagi di questo momento storico in un contesto sperimentale e ricco di simboli iconoclasti e non.



SUONI UNICI, con Mario Amici, live music dalle ore 18.00, chitarra acustica, elettrica e mix.



SPAZIO HANGAR

Franco Cenci e Matilde Cenci ospiti a Spazio Hangar dal 7 giugno al 14 giugno 2021

CityLab971, Via Salaria, 971 - Roma.

