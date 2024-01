Seconds Reloaded al Quid

Sabato 20, al Quid, si viaggia nel sound eighties con i Seconds Reloaded, una band in grado di spaziare dagli U2 ai Duran Duran, da Michael Jackson a George Michael.

Non si esce vivi dagli anni ’80? I Seconds Reloaded ne sono usciti più in forma che mai e da 20 anni ormai calcano i palcoscenici romani, proponendo uno show di cover imperdibili. Qualche esempio: Talking Heads, The Cure, Duran Duran, Billy Idol, U2, Tears for Fears, David Bowie, Michael Jackson, George Michael, Cameo, INXS, A-ha e chi più ne ha ne metta. Una serata con le più grandi hit pop e rock della musica interpretate da una band di lungo corso in uno show pieno di sorprese. I Seconds Reloaded sono Daniele Gizzi (voce e chitarre), Marcello Lardo (chitarre e cori), Corrado Iachetti (tastiere e cori), Umberto De Santis (basso elettrico), Andrea Borrelli (batteria).