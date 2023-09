Secondo Gran Prix storico di Roma

Torna a Roma, da lunedì 18 a domenica 24 settembre, il secondo Gran Prix storico. Un'intera settimana dedicata al mondo dei motori, ad auto di corsa d'epoca e non solo.

La seconda edizione del Grand Prix storico si svolgerà in varie zone di Roma: da Ostia a Piazza di Spagna, da via Veneto alle Terme di Caracalla, fino all'Eur dove si svolgerà la giornata finale con le auto che partendo da via Ciro il Grande seguiranno via della Civiltà del Lavoro direzione Quadrato della Concordia (Palazzo della Civiltà Italiana), viale Beethoven fino a via della Chimica e ritorno a via Ciro il Grande.

L'evento è stato organizzato dall’Associazione no profit “Orgoglio Motoristico Romano” e vedrà Roma palcoscenico di esibizioni statiche e dinamiche di auto di Formula Uno, vetture Sport Prototipi e vetture Turismo e Rally ma anche la presenza di macchine storiche sportive provenienti da musei e collezioni private.