Domenica 17 Settembre alle ore 16 in Piazza Nuccitelli (Zona Pigneto) si terrà la Seconda Steampunk Teapot Race. Cosa è una Teapot Race? E' una gara di bollitori da tè Steampunk! Questa gara è nata in Nuova Zelanda ed è stata disputata la prima volta nel 2014 nell'ambito dello Steampunk NZ Festival.

La gara si concluderà con premiazione ed afternoon tea presso la Sala da tè "The British Corner" che si trova adiacente alla piazza.



COSTO DI PARTECIPAZIONE GARA: 5 euro a macchina da pagare anticipatamente tramite PayPal o Postepay

COSTO AFTERNOON TEA: 15 euro (previa prenotazione al gruppo)

DRESSCODE: steampunk



Se non hai la tua macchina, vieni a veder correre i magnifici bolidi-bollitori steampunkizzati. Per i dettagli si veda la pagina facebook Steampunk Roma



APPUNTAMENTO: ore 16.00 in Piazza Nuccitelli.