Sebastiano Somma legge Hemingway al Teatro Narzio di Subiaco

Sebastiano Somma in “Il Vecchio e il Mare”, il grande classico di Ernest Hemingway riadattato da Lucilio Santoni e portato a teatro in forma di Lettura Scenica diretta e interpretata da Sebastiano Somma, noto attore del cinema e televisione italiana ripercorre la storia del vecchio Santiago, pescatore alla ricerca del più noto Pescespada dei Caraibi che si trova in una lotta quasi a mani nude contro gli squali che lo circondano in quella che sarà anche una ricerca della propria ragione di esistenza in questo mondo.

In scena presso il Teatro Narzio il 3 Febbraio alle ore 21.00