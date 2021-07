Sebastian Knauer "Omaggio a Michael Nyman"

Martedì 13 luglio, una Prima Italiana, Sebastian Knauer in omaggio a Miachael Nyman in cui il noto pianista tedesco e interprete di riferimento di Michael Nyman, tra i pochissimi al mondo ad essere autorizzati ad eseguire le sue musiche, eseguirà anche alcuni brani inediti del compositore inglese.

L’anno scorso infatti Michael Nyman è stato invitato dal pianista tedesco a comporre sei brani per pianoforte dedicati a W. A. Mozart e ispirati alle sue celeberrime sonate per piano.

Il pianista tedesco in questo concerto accosta quindi due compositori che ama molto, Mozart e Nyman, e allo stesso tempo costruisce un ponte musicale tra il XVIII e il XXI secolo.

Infatti i sei brani inediti di Nyman saranno suonati in alternanza con le sonate di Wolfgang Amadeus Mozart da cui saranno eseguiti solo particolari movimenti scelti che ben si combinano con le sonorità precedenti o successive delle composizioni di Nyman. In chiusura del concerto Knauer eseguirà inoltre alcuni cavalli di battaglia del grande maestro inglese tratti da famose colonne sonore come Diary of Anne Frank, Wonderland, The Piano Lessons.

Tra i più amati e innovativi compositori inglesi, Michael Nyman ha scritto opere, colonne sonore, concerti per quartetti d’archi e orchestre e musica per piano solo. Molto più di un compositore, Nyman è inoltre musicista, direttore d’orchestra, pianista, autore, musicologo e ora anche fotografo e regista. Tra le più celebri colonne sonore composte si annoverano quelle per Peter Greenaway (con cui collabora alla realizzazione di una dozzina di film, tra cui Il mistero dei giardini di Compton House, 1982), Jane Campion (Lezioni di piano, 1992, della cui colonna sonora sono state vendute oltre tre milioni di copie), Neil Jordan (Fine di una storia, 1999), Michael Winterbottom (quattro film, tra cui Wonderland, 1999).

Dal suo debutto in concerto all'età di 14 anni nella Laeiszhalle della sua città natale, Amburgo, Sebastian Knauer ha una carriera concertistica lunga oltre 30 anni. Si è esibito in oltre cinquanta paesi e in quattro continenti, in luoghi come la Filarmonica di Berlino, il Gewandhaus di Lipsia, il Concertgebouw di Amsterdam, la Wigmore Hall di Londra, il Théâtre des Champs-Elysées di Parigi, la Tonhalle di Zurigo, la Konzerthaus di Vienna, il Lincoln Center di New York, l'Harris Theater di Chicago, il National Center for Performing Arts di Pechino e la Toppan Hall di Tokyo.

Sebastian Knauer ha suonato il ciclo completo dei 27 concerti per pianoforte di Mozart con l'Orchestra Filarmonica di Amburgo, dirigendo l'orchestra dal pianoforte.





