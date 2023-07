Sean Paul, unica data italiana del World Tour a Roma

Sean Paul, superstar internazionale re della dancehall, sarà in Italia per una data unica in Italia l'8 settembre a Roma, a Cinecittà World per un Concerto unico con Big Band e un corpo di ballo di 18 elementi.

Una voce unica, ritmi contagiosi e produzioni dal sound internazionale sono la miscela perfetta della superstar nata in Giamaica nel 1973. Vincitore di un Grammy Award, si è conquistato la fama internazionale nel 2002 grazie al successo del suo secondo album intitolato "Dutty Rock" grazie alle tracce "Gimmie the Light" e "Get Busy" in classifica nella Billboard Hot 100 chart.

Prima dell'attesissima Star ci scalderemo con il DJ Set di Ludovica Pagani, una delle DJ donna più acclamate del panorama italiano e speaker del programma radiofonico su Radio 105 "105 Casa Pagani". A seguire il Concerto di Clara Soccini, la Crazy J della serie TV dell'anno Mare Fuori che con il brano "Origami all'alba" legato ovviamente al teen drama di Rai2, è stato tra i più ascoltati degli ultimi mesi.

Dopo l'esibizione musicale del Re della Dance Hall Sean Paul, la festa continua con il Party Senorita e il DJ Set di Radio Mambo per scatenarvi fino al mattino con musica, animazione e DJ Set.

Il programma della serata

20.00 - Apertura area evento

21.00 - 22.00 - DJ Set Ludovica Pagani

22.00 - 22.30 Concerto di Clara Soccini (Crazy J in Mare Fuori)

22.30 - 00.00 CONCERTO SEAN PAUL

After Party fino alle 4.00am - Party Senorita + DJ Set Radio Mambo