Dal 25 al 28 aprile il Teatro Furio Camillo (via Camilla 44) ospita la prima edizione di Sdatte – Femminile non Conforme, rassegna di spettacoli e performance al femminile a cura dell’Associazione L’Archimandrita. Il progetto vede il coinvolgimento di compagnie, italiane ed estere, che utilizzano linguaggi differenti – dalla danza alla prosa al circo contemporaneo – con l’obiettivo di raccontare il femminile fuori dagli stereotipi. Si parte il 25 aprile con Capuche, spettacolo di circo contemporaneo proposto dalla compagnia Zania che rivisita in chiave moderna la favola di Cappuccetto Rosso, utilizzandola come metafora per parlare di violenza di genere. In scena, Gioia Zanaboni (spettacoli alle 18 e alle 21).

Nella stessa giornata, alle 19.30, è in programma la performance di teatro, musica e clownerie di e con Emanuela Belmonte, Gramophone Circus, dedicata alle donne nella musica agli inizi del ‘900, al loro apporto allo sviluppo dei programmi radiofonici e alle donne che hanno inciso vinili. Il 26 aprile la compagnia Artinmovimento presenta Sulla strada, spettacolo che racconta la vita, la tratta, i clienti, i sogni delle ragazze del marciapiede (spettacoli alle 18 e alle 21). Alle 19.30, verrà presentato un monologo di e con Alessandra Lanciotti sulla poesia al femminile e ispirato alla vita e alle opere di alcune poetesse nella storia della letteratura. Il 27 aprile il Network Pagliacce coordinato dalla Compagnia delle Due e Un Quarto presenta il Pagliacce Cabaret: un eclettico contenitore tutto al femminile, un omaggio all’universo comico femminile che esplora il linguaggio del clown con femminilità (spettacoli alle 18 e alle 21). Sarà dedicata a Frida Kahlo, invece, la performance delle 19.30 di e con Fabiana Gargia.

La rassegna si chiude il 28 aprile con Silenzio assordante della compagnia Materiaviva. Spettacolo multidisciplinare per la sensibilizzazione sul tema del femminicidio suddiviso in capitoli, ciascuno dei quali racconta storie differenti, vere, tutte accomunate dall’identica sensazione di perdita della leggerezza, di impossibilità di parlare, dell’oppressione psicologica che costringe al silenzio (spettacoli alle 18 e alle 21). La giornata conclusiva vedrà inoltre, alle 19.30, la performance della danzatrice Valeria Pelino ispirata alle donne nella danza, in particolare ad Anna Pavlova.

Oltre agli spettacoli e alle performance, il teatro ospiterà la mostra Donne d’aria della fotografa Gaia Recchia, che racconta i corpi delle donne, colte nel momento del gesto artistico. Inaugurazione 25 aprile alle ore 16.30. Visitabile negli orari di apertura del teatro.

I biglietti per i singoli spettacoli possono essere acquistati il giorno stesso presso il botteghino del teatro. Prenotazione obbligatoria alla mail info@teatrofuriocamillo.com o chiamando allo 06.97616026. Le performance delle 19.30 e la mostra fotografica sono a ingresso libero.