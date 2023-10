Dermatite atopica: A Roma una giornata di visite di screening gratuite su prenotazione

La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica non contagiosa della pelle, con forte impatto sulla qualità di vita dei pazienti e nei casi più severi può essere associata ad altre patologie. In Italia l’incidenza di chi soffre di dermatite atopica è molto elevata: tra l’8 e il 10% della popolazione adulta presenta questa problematica. Nel Lazio sono circa 500.000 le persone colpite da dermatite atopica.

“Condividiamo lo spirito di questa importante iniziativa - afferma Mario Picozza, Presidente di ANDeA- perché riteniamo lo screening uno strumento fondamentale per consentire ai pazienti di ricevere la corretta diagnosi in modo precoce e, di conseguenza, per aiutarli ad intraprendere il percorso di cura più adatto alle singole esigenze di ognuno di loro”.

“La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica recidivante che si manifesta con lesioni cutanee rosse localizzate in sedi particolari quali volto, superficie estensoria delle braccia e cavi poplitei, associate ad un forte prurito che impedisce il riposo notturno provocando un impatto negativo sulla qualità di vita dei pazienti e ripercussioni psicologiche”, afferma la Professoressa Peris. “Per la dermatite atopica non esiste una cura che porti alla guarigione definitiva ma, grazie alla ricerca scientifica, abbiamo ormai a disposizione diverse possibilità terapeutiche e farmaci che consentono di controllare alcuni meccanismi della malattia e quindi i sintomi, con conseguente miglioramento della qualità di vita dei pazienti”.

A Roma, una giornata di screening gratuito: ecco come prenotare

Arrivano a Roma le visite di screening gratuite della campagna nazionale “Dermatite atopica? Da oggi si cambia”, realizzata con il Patrocinio di ANDeA (Associazione Nazionale Dermatite Atopica), che hanno lo scopo di promuovere la diagnosi e di aiutare i pazienti adulti nella remissione della malattia attraverso appuntamenti su prenotazione con i medici dermatologi in diversi centri ospedalieri di eccellenza in tutta Italia.

Le visite si svolgeranno sabato 28 Ottobre presso l’UOC Dermatologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, diretta dalla Professoressa Ketty Peris, esclusivamente su prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili .

Per prenotare la visita è a disposizione il contact center dedicato dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 17,00 al numero 02 8290 0620.

“Dermatite Atopica? Da oggi si cambia” è realizzata in collaborazione con ANDeA (Associazione Nazionale Dermatite Atopica) e grazie al contributo incondizionato di AbbVie.

