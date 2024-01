Scott “Wino” Weinrich in concerto al RCCB Init

In un mondo che sta per crollare ci sono poche certezze come Scott "Wino" Weinrich, veterano della scena heavy, psych, metal e doom.



Un outsider con un curriculum senza eguali: anni ‘on the road’ divisi tra The Obsessed, St. Vitus, Spirit Caravan, Shrinebuilder, Probot e The Hidden Hand.



Hardstaff Booking in collaborazione con Improved Sequence - che ha appena ristampato due autentiche perle della sua discografia come "Jug Fulla Sun" ed "Elusive Truth", capolavori dei suoi Spirit Caravan originariamente pubblicati nel 1999 e 2001 - organizzano e promuovono un tour italiano di presentazione del docufilm "Wino: The Documentary" uscito a luglio 2023: la storia dell'artista attraverso interviste, live, reperti e featuring di Bobby Liebling (Pentagram), Dixie Allen (Weedeater), Jimmy Bower (Down, Eyehategod), Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters), Phil Anselmo (Pantera, Down), Pepper Keenan (Corrosion of Conformity), Henry Rollins (Black Flag).



Nato a Rockville nel 1961, Weinrich ha avuto numerose collaborazioni con artisti e gruppi come Saint Vitus, Spirit Caravan, The Hidden Hand e Place of Skulls. Nel 1976 forma gli Obsessed, band doom metal/stoner metal con cui pubblicherà 5 album in studio, un EP, due album live e due raccolte.

Con i Saint Vitus ha pubblicato 4 album: "Born Too Late" (1986), "Mournful Cries" (1988) e "V" (1990), un album live "Live" (1990), "Lillie: F-65" (2012) e un EP, "Thirsty and Miserable" (1987).



Nel 2004 ha partecipato al progetto musicale Probot, diretto da Dave Grohl, nel brano "Emerald Law" (voce) e nel videoclip di "Shake Your Blood", con la presenza del leader dei Motörhead Lemmy Kilmister e dello stesso Dave Grohl.



Ingresso con Tessera Arci e contributo artistico