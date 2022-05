Gli scorci del Velabro, il Foro Olitorio e il Foro Boario

Una piacevole passeggiata, alla scoperta di una delle zone più antiche e ricche di inediti scorci della città! Dall’area del Teatro Marcello, la visita proseguirà in quella del Foro Olitorio, l’antico mercato delle verdure, dove oggi è ancora possibile osservare parte dei colonnati di tre tra i più antichi templi di età repubblicana, inglobati tra le mura esterne della chiesa di San Nicola in Carcere.

Superata la cosiddetta “Area sacra di Sant’Omobono e attraversata l’antica porta Carmelitanis, nota anche come porta “scellerata” a seguito di una leggendaria sconfitta, si costeggerà la Rupe Tarpea. Quest’ultima sorge nella parte meridionale del Campidoglio, nota sin dall’epoca antica per essere stata il luogo dove si condannavano a morte i traditori, non a caso, alle pendici della rupe sorse la chiesa di Santa Maria della Consolazione. Da qui si potrà ammirare tutta l’area del Foro Romano da una prospettiva insolita e lontana dai flussi turistici canonici, per poi addentrarsi nel cuore del Velabro, per ammirare l’arco di Giano e San Giorgio al Velabro e terminare nell’area del Foro Boario, l’antico mercato della carne.



Per maggiori info visita il sito: https://esperide.it. Per prenotare: info@esperide.it; telefono: 3331125444– 3498926716 –3394750696.



Appuntamento: via del Teatro Marcello davanti San Nicola in carcere. Ricordiamo a tutti i soci di presentarsi all’appuntamento venti minuti prima dell’inizio della visita. Contributo: 10€ intero, 6€ ridotto (under 18, disabili e portatori di handicap). Non inclusa: quota associativa annuale per chi non è iscritto: 4 € (vedi sezione regolamento). Il noleggio degli auricolari è obbligatorio e incluso nel contributo richiesto.