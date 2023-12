Sconfinamenti performativi: danza, teatro, musica e video

Ai Confini dell’Arte è un progetto crossdisciplinare, creato e curato dal gruppo Margine Operativo, con la direzione artistica di Alessandra Ferraro e Pako Graziani, si muove sulle linee di confine tra differenti linguaggi artistici delle performing arts contemporanee e agisce nelle zone di prossimità tra arte e vita. È un progetto attento ai processi sperimentali di creazione e alle opere d’arte aperte. In questa settima edizione, che si svolge dal 4 al 16 dicembre 2023, focalizza la sua attenzione sulle dinamiche di processualità artistica e sulle pratiche in atto nel multiforme universo delle arti sceniche contemporanee, proponendo delle azioni artistiche che riflettono e indagano, nella forma e nel contenuto, sul concetto plurale “confini / sconfinamenti”, dove il “confine” non è solo segno che separa e divide, ma anche una linea in comune, e lo sconfinare è un processo di incontro e di confronto, grazie al quale hanno origine nuove traiettorie.

ll percorso multi/crossdisciplinare implica uno spostamento delle frontiere tra i generi artistici, o meglio la creazione di territori transfrontalieri. Nel percorso di questa edizione coinvolge e “abita” quattro luoghi della metropoli policentrica: la Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo e il Parco di Torre del Fiscale che si trovano nel quartiere del Quadraro, il centro giovanile Batti il tuo Tempo Evolution inserito nella zona di Cinecittà, e lo spazio multifunzionale Fortezza Est nel quartiere multietnico di Torpignattara. Ai Confini dell’Arte 2023 si propone come un organismo multiforme, in cui dialogano e si intrecciano tra loro diverse pratiche / linguaggi delle arti performative.

Il programma si sviluppa dal 4 al 16 dicembre attraverso: dei percorsi di formazione attraverso 4 LABORATORI GRATUITI *laboratorio di danza “Bermudas Lab” condotto da Biagio Caravano della compagnia MK rivolto a danzatori, attori e performer *laboratorio di canto corale “Polifonie urbane” condotto dal musicista e compositore Francesco Leineri rivolto a tutti il laboratorio di video mapping “Ai confini della luce” condotto da Gianluca Del Gobbo del collettivo FLxER rivolto a tutti il laboratorio dedicato agli sconfinamenti tra radio e performing arts “Universi sonori” curato da Radio BiTT e rivolto agli adolescenti _DEI processi artistici attraverso una residenza artistica > finalizzata alla produzione della performance “Le idi di marzo” che vede coinvolti diversi artisti della scena contemporanea _presentazione di performance, esiti scenici dei laboratori, spettacoli, talk, presentazioni di libri attraverso tre giornate di EVENTI ARTISTICI MULTIDISCIPLINARI che si svolgono 14,15,16 dicembre a Fortezza Est.

Durante gli eventi artistici - a ingresso gratuito - vengono presentati i formati performativi costruiti durante i laboratori previsti dal progetto e nella residenza artistica, questo organismo multiforme e aperto si intreccia con spettacoli e performance di artisti della scena contemporanea, come Roberto Latini che presenta il 16 dicembre “La delicatezza del poco e del niente”, la compagnia lacasadargilla che propone per tre giorni - il 14, 15, 16 dicembre - il percorso sonoro / audio paesaggio “Città Sola #Variazione 4.

Ricordi che puzzano di benzina” e la compagnia Margine Operativo che presenta il 15 dicembre lo spettacolo “Certo io resisterò” con mostre fotografiche, talk e presentazioni di libri dedicati all’universo delle performing arts. Ai Confini dell’Arte, giunto alla sua settima edizione, nasce come ulteriore tappa del percorso del gruppo artistico Margine Operativo di riflessione/azione/ricerca sulle possibili combinazioni tra i linguaggi artistici contemporanei, gli spazi e le comunità. Ricerca che Margine Operativo prosegue da anni con le proprie produzioni teatrali e video e con il festival multidisciplinare Attraversamenti Multipli che dal 2001 si inserisce in location particolari della metropoli di Roma.

I LUOGHI DEL PROGETTO:

- teatro / biblioteca “Fortezza Est” – Via Francesco Laparelli 62 - Municipio Roma 5

È raggiungibile con gli autobus 105 - 409

e con la ferrovia metropolitana linea FC1: Ferrovia Termini - Centocelle (fermata Torpignattara)



- Parco Torre del Fiscale – Viale dell’Acquedotto Felice 120, Roma - Municipio Roma 7

E? raggiungibile con la metropolitana Metro linea A fermata “Porta Furba” -

Autobus 650 – 657: Via Tuscolana / fermata di Via Frascati / Via Demetriade

– Biblioteca Interculturale “Cittadini del Mondo” – viale Opita Oppio 41 – Municipio Roma 7

E? raggiungibile con la metropolitana Linea A – fermate Porta Furba e Numidio Quadrato

con gli autobus 557 – 558.



- centro giovanile “Batti il tuo tempo Evolution” - via Marco Dino Rossi 9 -Municipio Roma 7

E? raggiungibile con gli autobus n. 212-557- 559-657, si trova a 10 minuti a piedi dalla fermata della metropolitana Subaugusta della Linea A

I LABORATORI SONO GRATUITI

è richiesta l’iscrizione

GLI EVENTI ARTISTICI SONO

a INGRESSO GRATUITO

fino ad esaurimento posti

Informazioni e iscrizioni

lab@margineoperativo.net

tel e ws: 351.983200

www.margineoperativo.net/aiconfinidellarte



Ai Confini dell’Arte



PROGRAMMA

ROMA | 4 dicembre > 16 dicembre 2023 |

I laboratori e gli eventi artistici SONO GRATUITI

I 4 LABORATORI

LABORATORIO di CANTO CORALE

POLIFONIE URBANE

a cura di FRANCESCO LEINERI

A chi è rivolto >> a tutt*

Quando >> si sviluppa in cinque incontri + una restituzione pubblica

Dal 5 dicembre al 14 dicembre



LABORATORIO di DANZA

BERMUDAS LAB

a cura di Biagio Caravano / MK

A chi è rivolto >> danzator*, attor* performer

Quando >> si sviluppa in tre incontri + una restituzione pubblica

dal 13 al 16 dicembre



LABORATORIO di VIDEO MAPPING e SCENOGRAFIE DIGITALI

AI CONFINI DELLA LUCE

a cura di GIANLUCA DEL GOBBO / FLxER

A chi è rivolto >> a tutt*

Quando >> si sviluppa in quattro incontri + una restituzione pubblica

Dal 11 al 16 dicembre dalle h 16 alle h 19



LABORATORIO RADIO

UNIVERSI SONORI sconfinamenti tra radio e perfoming arts

a cura di RADIO BiTT

A chi è rivolto >> a ragazz* dai 13 anni

Quando >> si sviluppa in tre incontri + la creazione di podcast

Dal 4 al 11 dicembre





EVENTI ARTISTICI

14, 15, 16 dicembre 2023

Fortezza Est

Via Francesco Laparelli 62, Roma



GIOVEDÌ 14 DICEMBRE



dalle h 18.30

performance - restituzione della residenza artistica - teatro - musica

LE IDI DI MARZO

Margine Operativo

Pako Graziani + Stefano Scialanga + Andrea Cota



a seguire

performance di video mapping – esito del laboratorio

AI CONFINI DELLA LUCE

a cura di Gianluca Del Gobbo / FLxER Team con i partecipanti al laboratorio



a seguire

performance di canto corale - esito scenico del laboratorio

POLIFONIE URBANE

a cura di Francesco Leineri con i partecipanti al laboratorio



a seguire

talk – pratiche performative

Pratiche musicali performative

a cura di Francesco Leineri



dalle h 18 non stop

percorso sonoro – audio paesaggio

CITTÀ SOLA

#Variazione 4. Ricordi che puzzano di benzina.

LACASADARGILLA

concept / Maddalena Parise e Lisa Ferlazzo Natoli / lacasadargilla

riduzione e drammaturgia del testo / Fabrizio Sinisi

paesaggi sonori e regia podcast / Alessandro Ferroni

voci narranti / Lisa Ferlazzo Natoli, Emiliano Masala e Tania Garribba

coordinamento artistico / Maddalena Parise



mostra fotografica

SCONFINAMENTI TRA ARTI PERFORMATIVE E PAESAGGI URBANI

foto di: Eleonora Calvelli, Simona Granati, Valeria Collina, Chiara Cocchi, Carolina Farina





VENERDÌ 15 DICEMBRE



h 18.30

presentazione libro – talk

“LO SPETTATORE È UN VISIONARIO”

di Lucia Franchi e Luca Ricci (Editoria & Spettacolo) partecipano gli autori



h 20.30

spettacolo – teatro

CERTO IO RESISTERÒ

Margine Operativo

Ispirato a Lettere dal carcere di Antonio Gramsci

Regia / Pako Graziani

Con / Stefano Scialanga

Sound designer / Dario Salvagnini

Light designer / Marco Guarrera

Produzione / Margine Operativo

Coproduzione / Twain

In collaborazione con / Q44 – Festival della Resistenza e della Memoria, Garage Zero e Fortezza Est



dalle h 18 non stop

percorso sonoro – audio paesaggio

CITTÀ SOLA

#Variazione 4. Ricordi che puzzano di benzina.

LACASADARGILLA



mostra fotografica

SCONFINAMENTI TRA ARTI PERFORMATIVE E PAESAGGI URBANI

foto di: Eleonora Calvelli, Simona Granati, Valeria Collina, Chiara Cocchi, Carolina Farina



SABATO 16 DICEMBRE



h 19

performance di danza - esito scenico del laboratorio

BERMUDAS LABS

a cura di Biagio Caravano / MK con i partecipanti al laboratorio



h 21

spettacolo - teatro

LA DELICATEZZA DEL POCO E DEL NIENTE

ROBERTO LATINI / FORTEBRACCIO TEATRO

poesie di MARIANGELA GUALTIERI

regia / Roberto Latini

con / Roberto Latini

musica e suono / Gianluca Misiti

luci e direzione tecnica / Max Mugnai

produzione / Fortebraccio Teatro e Compagnia Lombardi-Tiezzi



Per “La delicatezza del poco e del niente” è richiesta la prenotazione a lab@margineoperativo.net



dalle h 18 non stop

percorso sonoro – audio paesaggio

CITTÀ SOLA

#Variazione 4. Ricordi che puzzano di benzina.

LACASADARGILLA



mostra fotografica

SCONFINAMENTI TRA ARTI PERFORMATIVE E PAESAGGI URBANI

foto di: Eleonora Calvelli, Simona Granati, Valeria Collina, Chiara Cocchi, Carolina Farina





